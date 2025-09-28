انطلاق تصوير مسلسل قتل اختياري لـ ركين سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - بدأ المخرج محمد بكير، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "قتل اختياري" بطولة ركين سعد وأحمد خالد صالح، في إحدى البلاتوهات بالقاهرة، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة، ضمن مسلسلات الـ"أوف سيزون"، حيث يأتي ذلك بعد فترة طويلة من التحضير والبروفات.

وكشف المصور أحمد حجاج، مسؤول التصوير الفوتوغرافي لـ"قتل اختياري"، عن انطلاق تصوير المسلسل، صباح اليوم الأحد، قائلًا عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل جديد.. نسأل الله التوفيق".

كواليس مسلسل قتل اختياري- الصورة من حساب المصور أحمد حجاج على فيس بوك

ركين سعد بدلًا من ياسمين رئيس

وشهدتأجيلًا أكثر من مرة، بسبب بعض التغييرات التي طرأت على المشروع، حيث كان من المُفترض أنّ يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتُقدمه الفنانة ياسمين رئيس، ويُخرجه يحيى إسماعيل، إلا أنه تأجل مطلع العام الجاري بشكلٍ مفاجئ، قبل أنّ تعتذر ياسمين عن العمل، ليتوقف المسلسل بشكلٍ مؤقت.

وعادت التحضيرات للمسلسل مُجددًا، بعد التعاقد مع الفنانة ركين سعد، في أول بطولة مطلقة لها بالدراما المصرية، بعد سلسلة من النجاحات مؤخرًا، فيما تولى المخرج محمد بكير إخراج المشروع، فيما استمرت التحضيرات والبروفات لعدة أسابيع، لاسيما وأنّ العمل يتطلب جهودًا ضخمة بسبب صعوبة القصة الإنسانية التي يتناولها.

أبطال "قتل اختياري"

قصة "قتل اختياري"

ويُشارك في بطولة المسلسل إلى جانبوأحمد خالد صالح، كلًّ من: رشدي الشامي، انتصار وآخرون، والعمل تأليف أمين جمال ومحمد السوري، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة "أبل للإنتاج الفني" للمنتج طارق فوزي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث "قتل اختياري" في إطار اجتماعي درامي، إذ يطرح العمل معاناة الأمهات في رحلتهن مع أطفال مصابين بـ متلازمة داون. وتبدأ القصة مع زوجين يكتشفان إصابة جنينهما بالمتلازمة، فيصر الزوج على الإجهاض، بينما تتمسك الزوجة باستكمال الحمل. ومن هنا تتصاعد الأحداث لتكشف عن الصراع الإنساني والاختبار الحقيقي في كيفية التعامل مع الطفل بعد ولادته.

آخر أعمال ركين سعد بالدراما

الجدير بالذكر أن آخر ظهور درامي للفنانة ركين سعد جاء خلال مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي عُرض في ديسمبر الماضي، ودارت أحداثه فى إطار من التشويق والغموض، حول حادث مأساوي أثناء الغوص أدى إلى سجن "يحيى" بتهمة قتل شقيقته، قبل أن يخرج بعد 15 عاماً ساعياً للانتقام وكشف خبايا الماضي.

مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة: آسر ياسين، هدى المفتي، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، تامر نبيل، يوسف رأفت وظهور خاص للفنانة صبا مبارك سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والمسلسل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022) وحقق نجاحاً كبيراً.

View this post on Instagram A post shared by Kmedia (@productionkmedia)

أما، فكان آخر تواجد له في الدراما، خلال حكاية "فلاش باك" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، حيث تصدر بطولة الحكاية بمشاركة مريم الجندي، وجسد صالح شخصية زياد الكردي المحقق الجنائي الذي يخوض رحلة نفسية بسبب صدمة وفاة زوجته في حادث سيارة، ليُفاجأ لاحقاً بتلقيه مكالمات وصورًا من مريم، ويكتشف أن وفاتها لم تكن حادثاً بل جريمة قتل متعمدة.

