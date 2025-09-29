روان الطويرقي لـ "الخليج 365": مسلسل المحامية عمل فريد ويطرح قضايا واقعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - أبدت الفنانة روان الطويرقي رأيها بمسلسل "المحامية"، وذلك خلال حفل إطلاقه في مبنى mbc بالرياض، وقالت لـ"الخليج 365": "حقيقةً مسلسل "المحامية" هو عمل فريد ومختلف من نوعه، وأجزم أن الجميع سيتابعه ويحب أحداثه؛ فهو يطرح قضايا مهمة جداً وواقعية تحدث بالمجتمع، وكذلك طريقة معالجتها".

وعن مشاركتها بالعمل قالت: "سعيدة جداً أنني كنت جزءاً من فريق المحامية، واستمتعت بهذه التجربة التي أضافت لي الكثير، والعمل فيه جوانب إنسانية جميلة، وجعلني أعيش تجربة مختلفة بعالم الدراما السعودية، وأنا فخور جداً بهذا الشيء".

وعن توقعاتها للعمل قالت الطويرقي: "أتوقع له بإذن الله النجاح والمتابعة والتفاعل مع القصص التي سيطرحها والقضايا، وهذا العمل ينصف المرأة بشكل ملحوظ، ويسلط الضوء على دور المحامية السعودية ومهارتها، ونحن الآن في عهد الملك سلمان -حفظه الله- وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذين أنصفا المرأة بشكل ملحوظ، وأصبح صوتها يظهر وتتولى مناصب مهمة وصارت تأخذ حقوقها الكاملة".

وعن الشخصية التي جسدتها، قالت روان: "جسدت دور شخصية معنفة ليس لها رأي أو صوت ومنقادة، ولكنها ستتمرد وتخرج من دور الشخصية المعنفة وتواجه وتأخذ حقها".

روان والسينما

وعن ابتعادها عن الظهور بأعمال سينمائية قالت: "حقيقةً لم يُعرض عليَّ نص مناسب حتى الآن، ولكن بالتأكيد أحب أن تكون لي مشاركات سينمائية قريباً متى ما سمحت الفرصة المناسبة ووجدت العمل الذي سأظهر به بطريقة جميلة".

وعن مشاركاتها الخارجية، قالت روان: "شاركت بعمل بالكويت، وكانت تجربة جداً جميلة أحببتها".

جديد روان الطويرقي القادم

وعن أعمالها الجديدة كشفتقائلة: "جمهوري قريباً على موعد عمل جديد أيضاً سيُعرض لي، وهو مسلسل كاراتيه، وسيكون على منصة شاهد، كما إنني أصور أحداث مسلسل جديد آخر، وهو حي الجرادية، من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2026".

ووجهت رسالة إلى جمهورها ومتابعيها قائلة: "أنا أحبكم كثيراً، وأحب دعمكم لي، وسترون بكل عمل تطوراً جديداً وشخصيات ستحبونها".

مسلسل "المحامية" وأبطال العمل

تدور أحداثه حول الصراع الداخلي الذي تعيشه المحامية "مها" بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية؛ إذ تتولى الدفاع عن النساء متأثرة بماضيها المؤلم وقصتها التي حدثت، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث التي يشهدها العمل.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا ومن بطولة: الفنانة لبنى عبد العزيز، العنود عبد الحكيم، محمد القس، عبد الرحمن نافع، هاشم نجدي، فاطمة سعود، سعد الشطي، هاشم نجدي، ليلى مالك، محمد شامان، سمر العجمي، روان الطويرقي، سارة الحربي، مطرب فواز، وطارق الحارثي.

مسلسل "كاراتيه"وأبطال العمل

مسلسل "كاراتيه" من بطولة:، الفنان فيصل الدوخي، فتون الجارالله، مطلق مطر، رضوان الريمي، ندى آل حاجي، عبد الرحمن عبد الله، بدور العتيبي، سراء العتيبي، لولو التميمي، روان الحربي، ندى عبد الحكيم. من إخراج عبد الرحمن الجندل.

وهو عمل درامي رياضي موسمي يتألف من 10 حلقات، تدور أحداثه حول معلم كاراتيه في مدرسة أهلية، يواجه تحدياً جديداً عندما يلتقي بطالب من عائلة بسيطة حصل على منحة دراسية للمدرسة، ليكتشف امتلاكه موهبة استثنائية في فنون الكاراتيه.

آخر أعمال للفنانة روان الطويرقي

وكانت آخر ثلاثة أعمال عُرضت مؤخراً للفنانةهي مسلسل"هزاع" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي درامي، وتناول العمل قصة اللص "هزاع" الذي يتم تعيينه في وظيفة طبيب نفسي عن طريق الخطأ، ويبدأ في علاج المرضى بالخداع ويكتسب شعبية كبيرة، حتى يجد أن ماضيه يطارده ويصل لباب عيادته، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد الهليل، ومن بطولة: الفنان خالد صقر، سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، على الحميدي، أسامة القس، روان الطويرقي، آلاء سالم، عادل الزهراني، رزان منصور، طارق النفيسي، وائل غازي، عبد الرحيم الشربجي، نجود أحمد، سارة الجابر، فهد بن سالم، مريم الغامدي، فاطمة سعود.

والعمل الثاني مسلسل "ولد ليموت"، وتدور أحداثه عندما يتبنى "حمود" -الغاضب من أعمال والده الخيرية- وجهة نظر مختلفة حول ما يجب فعله بأموال عائلته الثرية؛ ما يدفعه إلى الاتسام بالقسوة، ويقدم على التلخص من والده، ووضع مخطط ليحقق غايته مهما كلفه من دماء وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف نايف الراشد، ومن بطولة: الفنان نايف الراشد، أسمهان توفيق، شعيفان محمد، طلال باسم، مروة محمد، جود السفياني، رشا بلال، شيماء قمبر، روان الطويرقي، زهراء دهراب، سعد كنعان، أحمد مساعد.

أما العمل الثالث؛ فهو مسلسل "فضة" الذي دارت أحداثه حول "فضة" التي تعاني من زوجة أب قاسية، وأب عاجز لا ينطق ولا يتحرك، يسمع ويرى عذاب ابنته دون رد الظلم عنها، ويكون حولها ثلاث أخوات يذِقنها الظلم وجرح المشاعر، وعندما تكبر تجد "ثامر" وهو جار حنون عاش مأساتها نفسها ويتقاسما همومهما معاً، ويحكي كل منهما معاناته وتتوالى الأحداث.

والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ عمر إبراهيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: طلال مارديني، ومن بطولة الفنانة ميلا الزهراني، عبير أحمد، حسين الحداد، فيصل فريد، روان الطويرقي، زهى قادر، زهراء دهراب، أمل محمد، محمد أشكناني، طارق الحارثي، عبد الله الفريح، نديمة سنان، جاسم النبهان، ليلى السلمان، سمير الناصر، نجاح الخطيب، عبد الله الهيل، سعد كنعان، سمية يوسف.

