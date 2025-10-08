جودي فوستر تكشف عن تحدي التحضير لدور ناطق بالفرنسية

جودي فوستر تكشف عن عملية التحضير الصعبة لدورها الناطق بالفرنسية

Jodie Foster gets real about the struggle of acting in French vs English at the New York premiere of #APrivateLife at @TheNYFF pic.twitter.com/GOqYjCDpCd — Sony Pictures Classics (@sonyclassics) October 6, 2025

جودي فوستر تضيف إنجازاً لها بحصد أول إيمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - النجمة الأمريكيةJodie Fosterرغم تخطيها عُمر الستين، إلا أنها تحدت نفسها وأصرت على إتقان اللغة الفرنسية كأنها اللغة الأم، واتباع نمط الحياة الباريسية استعداداً لفيلمها الجديد "A Private Life"، وهو فيلم فرنسي بالكامل.— Sony Pictures Classics (@sonyclassics)وقالت جودي فوستر، النجمة البالغة من العمر 62 عاماً، والحائزة على جائزة الأوسكار خلال لقاء عابر في العرض الأول للفيلم في مهرجان نيويورك السينمائي: "ذهبت إلى باريس قبل ثلاثة أسابيع من التصوير، ولم أتحدث الإنجليزية إطلاقاً هناك، انغمست في اللغة الفرنسية وفي نمط الحياة هُناك حتى يعتاد لساني عليها".درستالفرنسية في طفولتها بمدرسة الليسيه الفرنسية بلوس أنجلوس، ولكنها غير مُتقنة لها، واعترفت بأنها "غير متمكنة" من اللغة الفرنسية، قائلة: "عندما أجلس لفترات طويلة في الولايات المتحدة ولا أسافر، لا أتحدث الفرنسية إطلاقاً".واعترفت فوستر بأن ثقتها في نفسها المعتادة، كانت متذبذبة بعض الشيء بسبب اختلاف اللغة. وأشارت إلى أنها مثلت "عدداً لا بأس به" من الأفلام باللغة الفرنسية، وقالت: "رغم ذلك لم يكن هناك فيلم أتحدث فيه الفرنسية بنفس القدر، لذا عندما عُرض علي الفيلم كان لديّ الكثير لأفعله، وكان ذلك تحدياً".تؤديفي فيلمها الجديد دور محللة نفسية، حيث تحقق في جريمة قتل مشتبه بها لمريض، والفيلم يأخذ طابع كوميديا سوداء.— Television Academy (@TelevisionAcad)

وأكبر دليل على أن فوستر تتقن أدوارها بامتياز، ففي سبتمبر 2024، فازت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم عن دورها في مسلسل True Detective: Night Country والتي جسدت به دور رئيسة شرطة ألاسكا ليز دانفرز.

وحصلت فوستر على تصفيق حار من جمهور حفل توزيع جوائز إيمي المرصع بالنجوم في مسرح Peacock. وبمجرد صعودها على خشبة المسرح حينها، وصفت فوستر تصوير الجزء الرابع من المسلسل الناجح بأنه "مجرد تجربة سحرية". كما كرمت آنذاك شريكتها في الجريمة، الممثلة المشاركة كالي رايس.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».