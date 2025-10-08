صحيفة: حماس تُطالب بالإفراج عن جثتي "السنوار" ضمن خطة ترامب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الأربعاء، 08 أكتوبر 2025، إن حركة حماس طالبت بالإفراج عن جثتي يحيى السنوار، ومحمد السنوار كجزء من تنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

يأتي هذا الطلب في إطار المفاوضات الجارية في منتجع شرم الشيخ المصري بين وفدي حماس وإسرائيل، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب على غزة وضمان الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

ومن المقرر أن تستمر، اليوم الأربعاء، المفاوضات في شرم الشيخ لليوم الثالث على التوالي، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بين الأطراف المشاركة.

وقد صلت وفود رفيعة المستوى لمناقشة خطة محتملة لوقف الحرب وتبادل الأسرى بين الجانبين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يخفف من التصعيد ويعيد الاستقرار المؤقت للقطاع.

ويركز النقاش على النقاط الجوهرية المتعلقة بإنهاء العمليات العسكرية وتسهيل الإفراج عن الأسرى، وسط متابعة دولية حثيثة لمسار المفاوضات.

المصدر : عرب 48