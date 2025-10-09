تصفيات مونديال 2026: مصر تلحق بالمغرب وتونس الى النهائيات وغانا والرأس الاخضر على مشارفها

الرياص - اسماء السيد - الدار البيضاء (المغرب) : لحقت مصر بالمغرب وتونس الى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم بفوزها على مضيفتها جيبوتي 3 0 الأربعاء على ملعب العربي الزاولي في مدينة الدار البيضاء المغربية في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن التصفيات الإفريقية.

وتدين مصر بتأهلها الى قائدها نجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح الذي سجل هدفين في الدقيقتين 14 و84 بعدما افتتح ابراهيم عادل النتيجة في الدقيقة 18.

وعززت مصر موقعها في صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة بفارق خمس نقاط امام مطاردتها المباشرة بوركينا فاسو الفائزة على مضيفتها سيراليون 1 0 سجله محمد زوغرانا في الدقيقة 42.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها مصر النهائيات في تاريخها بعد نسخ 1934 و1990 بإيطاليا، و2018 في روسيا.

ونجح مدرب مصر حسام حسن في تكرار إنجازه عندما كان لاعبا في 1990، وسجل وقتها هدف تأهل الفراعنة إلى المونديال الايطالي على حساب الجزائر في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدف وحيد بالقاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1989، في الوقت الذي كان فيه توأمه إبراهيم، مدير المنتخب الحالي، لاعباً بالمنتخب أيضاً.

وتلتقي مصر مع غينيا بيساو بالقاهرة الأحد في مباراة هامشية في الجولة الأخيرة، وينتظر أن تتحول الى احتفالية على ملعب القاهرة الدولي بتأهل المنتخب إلى المونديال.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.

وكان المغرب أول المتأهلين عندما حسم بطاقة المجموعة الخامسة في الجولة السابعة، ولحقت به تونس في الثامنة بحجزها بطاقة المجموعة الثامنة.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية "أجيال كثيرة مرت على مصر كان يجب أن تتأهل للمونديال، والتأهل للمرة الرابعة رقم قليل مقارنة بالأجيال التي مرت على مصر".

وأضاف "لو لم يكن هناك إدارة مساندة لن يكون هناك نجاح"، مهنئاً الجماهير المصرية بالتأهل.

وقال توأمه ابراهيم "سنجتهد في السنوات القادمة، ونعد الجماهير المصرية بأن القادم أفضل".

من جهته، قال رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة إن التأهل جاء بفضل تشجيع الجماهير المصرية، مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين الذين "أثبتوا قدرتهم على رفع علم مصر والعبور لنهائيات كأس العالم بكل ثقة وشرف".

وكانت مصر صاحبة الافضلية منذ البداية ولم تتأخر في افتتاح التسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة عبر مهاجم الجزيرة الاماراتي ابراهيم عادل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من مهاجم الاهلي أحمد سيد "زيزو".

وعزز صلاح تقدم الفراعنة بعد ست دقائق عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مهاجم الاهلي الاخر محمود حسن "تريزيغيه" فتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس ولعبها زاحفة على يساره (14).

وأمَّن صلاح فوز مصر بهدفه الشخصي الثاني والثالث في المباراة بطريقة رائعة عندما تلقى كرة عالية خلف الدفاع داخل المنطقة فسددها بيسراه "على الطاير" ساقطة داخل المرمى (84).

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تغلبت اثيوبيا على غينيا بيساو 1 0.

غانا والرأس الأخضر تقتربان

ووضعت غانا قدماً في النهائيات بعدما اكتسحت مضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى 5 0 على ملعب العبدي في مدينة الجديدة المغربية ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وتعاقب على تسجيل الأهداف مدافع موناكو الفرنسي محمد ساليسو (21) ولاعب وسط فياريال الاسباني توماس بارتي (52) ومدافع سبارتاك موسكو الروسي ألكسندر دجيكو (69) ومهاجم ليستر سيتي الإنكليزي المخضرم جوردان آيو (72) ومهاجم أتالانتا الإيطالي كمال الدين سوليمانا (87).

ورفع منتخب "النجوم السوداء" رصيده الى 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط وفارق مريح من الأهداف (+16)، عن مطاردته المباشرة مدغشقر (+8) الفائزة على مضيفتها جزر القمر 2 1 في أبيدجان.

وسجل كليمان كوتورييه (11) والحدري راهينيرياينا (73) هدفي مدغشقر، رفيقي سعيد (82) هدف جزر القمر.

واستغلت مالي خسارة جزر القمر وانتزعت منها المركز الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق الاهداف اثر تغلبها على تشاد 2 0 سجلهما كاموري دومبيا في الدقيقتين 19 و74.

وأجلت ليبيا التأهل التاريخي لضيفتها الرأس الأخضر عندما تعادلت معها 3 3 على ملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكانت الرأس الأخضر بحاجة الى الفوز للتأهل للمرة الاولى في تاريخها الى العرس العالمي ولا تزال أمامها فرصة أخيرة عندما تستضيف إسواتيني الإثنين المقبل في الجولة العاشرة الأخيرة.

وعززت الرأس الأخضر صدارتها للمجموعة برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين أمام الكاميرون التي أبقت على آمالها في التأهل بفوزها على مضيفتها موريشيوس 2 0، وهي تلتقي مع أنغولا في الجولة الاخيرة الإثنين أيضا، فيما بقيت ليبيا ثالثة برصيد 15 نقطة.

في المباراة الأولى، جاءت البداية مثالية من ناحية "فرسان المتوسط" إذ أرسل عز الدين "عزو" المريمي كرة عرضية حاول مدافع الرأس الأخضر روبرتو لوبيش تشتيتها فأسكنها في مرمى بلاده (2).

وواصل الليبيون أفضليتهم وأهدروا فرصا سانحة عدة لتعزيز النتيجة ودفعوا الثمن عندما استغل الضيوف هفوة دفاعية حيث وصلت الكرة بالخطأ الى هيربرتو تفاريش فأرسها عرضية الى تيلمو أركانجو الذي تابعها بتسديدة قوية مدركا التعادل (30).

وأعاد المريمي التقدم للمنتخب الليبي متابعا كرة مرتدة اليه من حارس الرأس الأخضر فوزينيا اثر مجهود فردي وتسديدة من معاذ عيسى (42).

وعزز محمود الشلوي تقدم ليبيا من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة (58).

وضغط الضيوف بشكل تام فتمكن سيندي كابرال من تقليص النتيجة مستغلاً تمريرة كيفن لينيني (76)، وأدرك ويلي سيميدو التعادل من تسديدة قوية خدعت الحارس الليبي علي يوسف (83).

وفي الثانية، عانى المنتخب الكاميروني الساعي الى تأهل تاسع في تاريخه، قبل ان يتغلب على موريشيوس بهدفين نظيفين في سان بيار.

ويدين منتخب "الأسود غير المروضة" بالفوز الى هدفي لاعب وسط دينامو موسكو الروسي نيكولاس مومي نغاميلو (57) ومهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي براين مبومو (90+2).