نجوم الفن يهنئون منتخب مصر على صعوده لكأس العالم 2026

فرحة عارمة على مواقع التواصل

كريم عبد العزيز ومحمد رمضان يحتفلان

يسرا تهنئ المنتخب وباسم سمرة يحتفل على طريقته الخاصة

حكيم وحمادة هلال يحتفلان بالإنجاز وحسين الجسمي كعادته يحتفي بمصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 11:11 مساءً - عمّت حالة من الفرح والفخر أوساطعقب تأهل منتخبإلى نهائياتالمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر، ليضمن المنتخب المصري التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة.تحولت حسابات الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات تهنئة واحتفال بالإنجاز الكبير، حيث عبّر النجوم عن سعادتهم الغامرة واعتزازهم بلاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، معتبرين هذا الفوز بمثابة إعادة لروح الحماس الكروي في الشارع المصري.عبّر الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بتأهل المنتخب عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "مبرووووووك يا أبطال مصر.. فرحتونا و شرفتونا و شرفتوا بلدنا..مبروووووك لكل المصريين"، أما محمد رمضان فاحتفل بطريقته المعتادة عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، حيث كتب: "مبروك لمصر.. والحمد لله أول من توقع النتيجة.. ثقة في الله احتفال".كما نشر الفنان محمد هنيدي صورة لمنتخب مصر عبر صفحته الرسمية وعلق عليها قائلاً: "مبروك لمصر والله.. عملوها الرجالة"، فيما استعان الفنان محمد سعد بمشهد شهير من فيلمه "بوشكاش" الذي يتحدث فيه عن كأس العالم، ونشره عبر صفحته على فيسبوك معلقاً:"كأس العالم جالنا في تاكسي.. مبروك لمصر"، بينما كتبت هالة صدقي على "إنستغرام": "مبروك لمصر التأهل لكأس العالم.. ومصر في المونديال للمرة الرابعة.. مصر يا جماعة!".وعبر الفنان مصطفى شعبان عن فرحته ووجّه رسالة تهنئة مطولة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه المستحق على جيبوتي.. إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية المشرف، ويعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها لاعبونا وجهازهم الفني. كل الدعم والمساندة في مشوارهم العالمي القادم بإذن الله".الفنانة يسرا احتفلت هي الأخرى بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، وكتبت على صفحتها بموقع الـ"فيسبوك": "مليون مبروك لمنتخبنا على التأهل لكأس العالم دايما بتشرفونا ورافعين راسنا يا أبطال".فيما اختار الفنان باسم سمرة طريقة مختلفة للاحتفال، حيث نشر مقطع فيديو من أحد أعماله وهو يغني "عظيمة يا مصر يا أم النِعَم" وسط عدد من الأشخاص، وعلق قائلاً: "مبروك لمصر الصعود لكأس العالم".

كما احتفل الفنان حكيم وهنأ المنتخب على صعوده لكأس العالم وكتب على "إنستغرام": "رسمياً... منتخب مصر يتأهل لكاس العالم مبروك لمصر وابطال منتخب مصر الصعود لكاس العالم شرفتونا وفرحوتنا وعقبال انتصار جديد فى كاس العالم ".

بينما احتفل حمادة هلال بتأهل المنتخب من خلال إعادة نشر أغنيته "صعدنا كأس العالم" التي غناها في عام 2018 بمناسبة صعود المنتخب لكأس العام في روسيا.

كما هنأ الفنان حسين الجسمي المنتخب المصري وجماهيره عبر حسابه على "X"، حيث قام بنشر مقطع فيديو يوثق لحظة أدائه الأغنية الوطنية المصرية "يا أغلى اسم في الوجود"، بينما يرددها الجمهور خلفه بحماس من داخل مدرجات الملعب.

واكتفى الجسمي في تعليقه على الفيديو باستخدام رمز القلب تعبيراً عن حبه وفخره بمصر.

