قائد «شرطة أبوظبي» يكرّم الجهات المشاركة في تنظيم العرس الجماعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كرّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، الشركاء الاستراتيجيين من مكتب فخر الوطن، ومجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، ودائرة البلديات والنقل - بلدية أبوظبي، لمشاركتهم في تنظيم حفل العرس الجماعي الذي أقامته القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمنتسبيها، تقديراً لجهودهم المتميزة في إنجاح المبادرة المجتمعية التي تعكس قيم التكافل والتلاحم الاجتماعي.

وأكد أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على توطيد الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات الوطنية، وتقديراً لدور الشركاء في إنجاح الفعاليات والمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي بين منتسبيها.

وأعرب معالي قائد عام شرطة أبوظبي عن شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين ومشاركتهم الفاعلة في دعم المبادرة، التي جسّدت روح الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.