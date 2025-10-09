«آركو» تدعو إلى حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

دعت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر «آركو»، إلى وقفٍ فوريٍ للأعمال العدائية وحماية المدنيين في قطاع غزة.

وحذّرت المنظمة في بيان، من «خطورة الانتهاكات الجسيمة الصارخة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف من قبل السلطات الإسرائيلية التي تواصل تصرفاتها اللاإنسانية في استهداف الأحياء السكنية والمرافق الطبية والإغاثية، وإعاقة المساعدات، وتجويع المدنيين».

ودعت المنظمة العربية «منظمات المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتحريض على الإبادة في القطاع»، داعية إلى «جبر ضرر الضحايا، وفتح ممرات إنسانية مستدامة وآمنة، وإزالة العوائق الإدارية والعملية أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين من دون تأخير، وحماية المرافق الطبية والإغاثية، وضمان عدم استهدافها واستخدامها عسكرياً».