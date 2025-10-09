سعر سهم نقي (2282) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-10-2025

تقدم سعر سهم شركة نسيج العالمية التجارية (1213) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 86.90 ريال، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحذرة، ليحاول من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 86.90 ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 81.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط