الهيئة العامة للترفيه شريكًا استراتيجيًا لمنتدى عالم تجربة العميل في نسخته الثالثة

دبي - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA)مشاركتها كشريك استراتيجي في منتدى عالم تجربة العميل في نسخته الثالثة، الذي تنظمه جمعية تجربة العميل السعودية خلال الفترة من ٩ إلى ١٠ ديسمبر في الرياض.

ويأتي الحدث كإحدى المنصات البارزة التي تجمع المختصين والمهتمين لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال تجربة العميل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

ويقدم المنتدى برنامجًا متكاملاً يشتمل على الجلسات الحوارية والعروض التقديمية وورش العمل والمعرض المصاحب، إضافة إلى حفل توزيع جوائز تجربة العميل السعودية ٢٠٢٦. كما يستضيف المنتدى نخبة من الخبراء وصناع القرار من داخل المملكة وخارجها، بما يثري الحوار حول تطوير بيئات خدمة أكثر تطورًا وقدرة على تلبية احتياجات المستفيدين.

وتقام أعمال المنتدى في قاعة أرينا، حيث ينطلق اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، فيما يستمر اليوم الثاني حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، على أن يُختتم بتسليم جوائز تجربة العميل السعودية ٢٠٢٦ خلال أمسية تقام من الخامسة إلى العاشرة مساءً، بحضور المختصين والجهات المشاركة.

ويتناول المنتدى عبر جلساته ومحاوره عدداً من الموضوعات التي تشمل مستقبل خدمات الدعم والتفاعل مع المستفيدين، واستدامة التجربة، ودور التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات، إضافة إلى التجربة اللوجستية وأثرها على رضا العملاء. وتسعى الجلسات المطروحة إلى تقديم محتوى تطبيقي يعكس تطور القطاع ويواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال زيارة الرابط اضغط هنا

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الهيئة العامة للترفيه على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير التجربة الشاملة للجمهور، وتعزيز مسارات الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع الترفيهي بما يتوافق مع نموه المتواصل وتوسع نطاقه داخل المملكة.