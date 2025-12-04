زينة تثير الجدل بتصريح صادم عن الرّجال

دبي - فريق التحرير: أثارت الممثّلة المصريّة زينة الجدل بتصريح صادم عن الرّجال، إذ أشارت إلى أنّها باتت “تقرف منهم”.

جاء حديث زينة، خلال لقائها مع الإعلاميّة لميس الحديدي في برنامج “الصورة”، إذ أكدّت أنّها لم تصادف رجالًا فعليّين في حياتها وأنّها باتت تشعر بالقرف من بعضهم رغم أنّها تصادف نماذج جيّدة في حياتها، من بينها الإعلاميّ عمرو أديب الّذي أكّدت أنّه يُحبّ زوجته لميس الحديدي ويعاملها بشكل جيّد.

هذا التّصريح جاء في سياق حديث زينة، عن التّجارب الصّعبة الّتي مرّت بها، والّتي جعلتها – بحسب تعبيرها – تعيد تعريف معنى الرّجولة، مؤكّدة أنّ كثيرًا ممّا عاشته غيّر نظرتها للعلاقات وجعلها أكثر وعيًا بمشاعرها وحدودها.

كما تحدّثت زينة عن مفهومها لتربية الأبناء ودور الحنان في بناء شخصيّة الرّجل، مؤكّدةً أنّ اللين والحنان ليسا دلالًا زائدًا بل طريقة مهمّة لينشأ طفل يتمتّع بالرّجولة والحنان على والدته وزوجته في المستقبل.

وشدّدت زينة، ضمن حديثها على أنّ التّربية القائمة على الاحتواء تخلق رجالًا مسؤولين قادرين على دعم محيطهم، لا شخصيّات ضعيفة كما يعتقد بعضهم.

كما أكّدت زينة، أنّها اليوم أكثر قوّة ووضوحًا بعد سلسلة من المحطّات الصّعبة، لافتةً إلى أنّها لا تندم على أيّ قرار اتخذته خلال مسيرتها الفنّيّة.

نذكر ان حلقة زينة عبر قناة “النهار” حققت اكثر من عشرين مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة.