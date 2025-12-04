انهيار وتيرة شراء Strategy للبيتكوين يثير توقعات بالاستعداد لسوق هابط طويل

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 04:54 مساءً - تباطأت Strategy، أكبر شركة تمتلك احتياطيًا من البيتكوين، بشكل حاد في وتيرة شراء العملة خلال عام 2025، في خطوة يفسّرها محللو CryptoQuant بأنها استعداد لمرحلة طويلة من السوق الهابط.

وذكر تقرير صادر يوم الأربعاء عن CryptoQuant أن مشتريات Strategy من البيتكوين انهارت خلال عام 2025، مع انخفاض شهري حاد في حجم المشتريات منذ نهاية 2024. وبحسب التقرير:

“تراجعت المشتريات الشهرية من 134,000 بيتكوين في ذروة 2024 إلى 9,100 بيتكوين فقط في نوفمبر 2025، و135 بيتكوين فقط حتى الآن هذا الشهر. إن وجود احتياطي يكفي لـ24 شهرًا يشير بوضوح إلى أن الشركة تستعد للسوق الهابط.”

مشتريات Strategy الشهرية من البيتكوين تُظهر اتجاهًا هابطًا حادًا منذ ذروة نوفمبر 2024. المصدر: CryptoQuant

اشترت الشركة 8,178 بيتكوين بقيمة تقارب 835.5 مليون دولار في 17 نوفمبر وهو أكبر شراء منذ يوليو لترفع إجمالي حيازاتها إلى 649,870 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بنحو 58.7 مليار دولار وقت كتابة التقرير.

وخلال الأشهر الماضية، كانت Strategy محورًا للجدل، وسط هبوط السوق وتفكّك صفقة “البديل عن البيتكوين” التي شملت شركات الخزائن الرقمية والمعدّنين الذين يراكمون الأصول المشفرة.

Strategy تبني “تحصينات” لمواجهة الضغوط المستمرة في السوق

في نوفمبر، قال الرئيس التنفيذي فونغ لي إن الشركة قد تفكّر في بيع جزء من احتياطي البيتكوين لتغطية تكاليف الديون ولكن فقط إذا انخفض سهم الشركة إلى ما دون صافي قيمة الأصول (NAV)، أو إذا فقدت القدرة على الحصول على التمويل.

كما أنشأت الشركة احتياطيًا نقديًا بقيمة 1.4 مليار دولار لتغطية التوزيعات الدورية وخدمة الديون. ويوفّر هذا الاحتياطي سيولة تكفي لمدة 12 شهرًا، مع خطط لزيادته إلى احتياطي يغطي 24 شهرًا، وفقًا للشركة.

لوحة مؤشرات Strategy المالية. المصدر: Strategy

وتواجه Strategy كذلك انتكاسة في مسعاها للانضمام إلى مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى. فقد اقترحت MSCI الجهة التي تضع معايير الأهلية لكثير من تلك المؤشرات سياسة جديدة تمنع إدراج الشركات التي تمتلك 50% أو أكثر من أصول ميزانيتها العمومية على شكل عملات مشفرة.

هذه القاعدة إن تم اعتمادها ستمنع شركات مثل Strategy من الاستفادة من التدفقات الاستثمارية السلبية المرتبطة بإدراجها في المؤشرات.

وقال مايكل سايلور، الشريك المؤسس لـ Strategy، إن الشركة تجري محادثات مع MSCI بشأن هذه السياسة المقترحة المقرر دخولها حيز التنفيذ في يناير.