شركة YZi التابعة لـ CZ تصعّد رهانها على أسواق التنبؤ بينما تستحوذ Opinion على 40% من السوق

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 03:39 مساءً - تُواصل شركة YZi Labs، شركة رأس المال المخاطر التي أسسها الشريك المؤسس لبينانس تشانغبينغ “CZ” تشاو، توسيع رهاناتها في قطاع أسواق التنبؤ، وذلك بالتزامن مع تسجيل إحدى منصاتها في هذا المجال قفزة غير اعتيادية في حجم التداول.

كتب CZ على منصة X يوم الأربعاء مرحّبًا بمنصة Predict.fun المدعومة من YZi باعتبارها سوق التنبؤ الجديد على شبكة BNB Chain.

وقال: “عندما تقوم بتقديم توقعاتك، فإن أموالك لا تظل خاملة، بل تولّد عائدًا,” مضيفًا: “هذه التغريدة ليست توصية.”

وجاءت تغريدة CZ بعد أسابيع قليلة من تجاوز منصة Opinion وهي أيضًا مدعومة من YZi لأحجام تداول منصات كبرى مثل Kalshi وPolymarket.

ما هي Opinion؟ ولماذا تشهد هذا الاندفاع؟

Opinion هي منصة تنبؤات لامركزية طوّرتها شركة Opinion Labs، وهي شركة تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها وأُسست عام 2023 بواسطة فورست ليو، وفقًا لبيانات Tracxn.com.

في أول فعالية تجريبية مغلقة في 2024، أعلنت الشركة أنها مدعومة من YZi Labs، التي كانت تُعرف حينها باسم Binance Labs.

وفي مارس 2025، جمعت Opinion Labs تمويلًا تأسيسيًا بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة YZi ومشاركة شركات مثل Echo وAnimoca Ventures وManifold Trading وAmber Group.

أُطلقت المنصة رسميًا على شبكة BNB Chain في أكتوبر، وأكّد CZ لاحقًا أن YZi تمتلك حصة أقلية في المشروع، قائلاً في منشور حُذف لاحقًا على X:

“نحن مجرد مستثمر أقلية، لكننا نحاول إضافة قيمة استراتيجية.”

قفزة في حجم التداول بعد أسابيع قليلة من الإطلاق

لم تكن Opinion معروفة على نطاق واسع، لكن صعودها كان ملفتًا، إذ تخطت سريعًا منصة Kalshi وPolymarket من حيث النشاط.

وبعد أربعة أسابيع فقط من الإطلاق، ارتفع حجم تداولها الأسبوعي إلى نحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار لدى Kalshi وبحوالي مليار دولار لدى Polymarket، وفقًا لبيانات Dunedata على Dune Analytics.

أحجام التداول الأسبوعية في أسواق التنبؤ. المصدر: Dune

وبتسجيلها 1.5 مليار دولار في أسبوع واحد، استحوذت Opinion على 40% من سوق التنبؤ البالغ 3.7 مليارات دولار، متجاوزة جميع الأرقام القياسية السابقة بما في ذلك ذروة Polymarket في نوفمبر 2024 خلال الانتخابات الأمريكية.

وقال كايس ماناي، الشريك المؤسس لـ TEN Protocol، إن القفزة “غير طبيعية بالمطلق”، موضحًا:

“لا تنتقل المنصات من نشاط متواضع إلى صدارة السوق بهذه السرعة دون تحفيز كبير خلف الكواليس. النمو سريع ونظيف جدًا بحيث لا يمكن أن يكون عضويًا بالكامل.”

قطاع التنبؤات يبلغ ذروة 13 مليار دولار بينما تبقى بينانس خارج اللعبة

يأتي هذا الازدهار مع وصول أسواق التنبؤ إلى مستوى قياسي بلغ 13 مليار دولار في نوفمبر، رغم ركود السوق الأوسع.

وفي اليوم نفسه، أطلقت شركة Fanatics منصة Fanatics Markets، موفرةً الوصول إلى أسواق التنبؤ في 24 ولاية أمريكية.

هذا الاندفاع جذب لاعبين كبار: فقد أطلقت Coinbase منصة تنبؤات جديدة مدعومة من Kalshi في نوفمبر، كما عقدت MetaMask شراكة مع Polymarket لتمكين التداول مباشرة من محفظتها.

أما بينانس نفسها أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم فلم تعلن بعد عن دخولها القطاع، رغم أن Trust Wallet التابعة لـ CZ قد أطلقت أمس قسم Predictions، الذي يهدف إلى دمج عدة أسواق بدءًا بـ Myriad ولاحقًا Kalshi وPolymarket.

وتواصلت Cointelegraph مع بينانس للتعليق على خططها في أسواق التنبؤ، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.