Grayscale تطلق أول صندوق مؤشرات فوري لـChainlink في الولايات المتحدة أداء قوي لكنه ليس “هائلًا”

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 03:39 مساءً - استقطب صندوق Grayscale الفوري الجديد لعملة Chainlink المُرمز (LINK) اهتمامًا ملحوظًا في يومه الأول من التداول، ما يشير إلى أن شهية المستثمرين للمنتجات المنظمة المرتبطة بالعملات البديلة لا تزال قائمة رغم تراجع السوق الأوسع.

بحسب إريك بالشوناس، كبير محللي صناديق المؤشرات في بلومبيرغ، فقد حقق الصندوق 41 مليون دولار من التدفقات الصافية التراكمية، و13 مليون دولار من حجم تداول “قوي” في أول جلسة، وذلك في منشور على منصة X يوم الأربعاء. وقال: “41 مليون دولار في أول يوم تدفقات. نجاح جديد فوري من عالم الكريبتو، العملة الوحيدة التي لم تنجح حتى الآن هي دوج، لكن ما زال الوقت مبكرًا.”

يمثل هذا الإقبال مؤشرًا إضافيًا على أن المستثمرين المؤسساتيين والمهنيين ينتظرون خيارات منظمة للدخول إلى سوق العملات البديلة بطريقة يمكن دمجها في استراتيجيات الشركات والصناديق.

المصدر: Eric Balchunas

مقارنة بصناديق أخرى، بدأ صندوق Solana المُرمز (SOL) بحجم تداول أولي بلغ 8.2 مليون دولار فقط، وفق بيانات Farside Investors.

بينما يحتفظ صندوق XRP الفوري بالصدارة بين صناديق العملات البديلة هذا العام، محققًا 243 مليون دولار في تدفقات اليوم الأول، بحسب SosoValue.

تدفّقات صندوق مؤشر XRP الفوري، يوميًا، منذ الإطلاق. المصدر: SosoValue.com

رغم النجاح، الصندوق ليس “انطلاقة ضخمة”

أوضح محلل صناديق المؤشرات جيمس سايففارت أن انطلاقة صندوق Chainlink لم تكن “نجاحًا هائلًا”، لكنها كانت قوية، إذ بلغ إجمالي أصوله 64 مليون دولار في اليوم الأول، بما في ذلك 18 مليون دولار كوحدة تأسيسية. وأضاف: “Chainlink تُظهر أن أصول الذيل الطويل يمكن أن تنجح أيضًا في نموذج صناديق المؤشرات.”

ويُقصد بـ “أصول الذيل الطويل” الأصول الأقل شعبية وسيولة، ذات المخاطر والعوائد الأعلى.

ورغم أن سعر LINK ارتفع بنسبة 9.8% خلال الأسبوع الماضي، فإن إطلاق الصندوق لم يعكس خسائر العملة خلال العام، إذ تراجعت بنحو 39%، وفق بيانات Cointelegraph.

المصدر: Cointelegraph

LINK هي العملة الأساسية لشبكة Chainlink، وتستخدم لمكافأة مشغلي العُقد والتحصيل مقابل خدمات بيانات الأوراكل التي يقدمها البروتوكول.

توفر Chainlink لتطبيقات Web3 والبروتوكولات الخاصة بترميز الأصول بيانات خارجية موثوقة لتنفيذ العقود الذكية بدقة وأمان، كما تُعد خدمات الأوراكل اللامركزية والتشغيل البيني عبر السلاسل حجر الأساس للمشاريع المعقدة داخل DeFi.