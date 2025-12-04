معهد سياسات البيتكوين يدعو إلى العفو عن مطوّري Samourai مع تجاوز العريضة 3,200 توقيع

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 03:39 مساءً - تتصاعد الدعوات لمنح عفو رئاسي لمطوّري محفظة Samourai، كيوني رودريغيز وويليام لونرغان هيل، إذ يحثّ ناشطو البيتكوين ومجموعات الضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التدخّل قبل موعد دخولهما السجن العام المقبل.

حُكم على رودريغيز وهيل في نوفمبر بالسجن خمس وأربع سنوات على التوالي، بعد اعترافهما بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل نشاط لتحويل الأموال من دون ترخيص. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف الاثنان فقط بالتآمر لإدارة نشاط غير مرخّص لتداول الأموال، بينما أُسقطت تهمة غسل الأموال. ومن المقرر أن يدخلا السجن في أوائل يناير 2026 ما لم يتم الحصول على عفو.

أعربت شخصيات بارزة في مجتمع البيتكوين (BTC) عن دعمها لمنحهما العفو، من بينها الإعلامي المعروف والمدافع عن البيتكوين ماكس كيزر، ورائد الإعلام المتخصص في البيتكوين مارتي بنت، ومقدّم بودكاست The Bitcoin Podcast ووكر أمريكا.

وقال زاك شابيرو من معهد سياسات البيتكوين (BPI) إن القضية ضد Samourai تطبّق قانون تحويل الأموال الفيدرالي بشكل خاطئ على برمجيات غير أمينة (non-custodial).

معهد سياسات البيتكوين: العفو سيعيد “الوضوح القانوني”

في 2 ديسمبر، نشر المعهد ورقة تفصيلية تدعو إلى العفو الكامل، مؤكدًا أن الملاحقة القضائية اعتمدت على تفسير خاطئ لقانون تحويل الأموال، وأن أدوات البرمجيات غير الأمينة لا تقع ضمن نطاق قانون السرية المصرفية (BSA).

ويرى المعهد أن معاملة مطوّري Samourai كجهة لتحويل الأموال تلغي التمييز القانوني الراسخ بين ناشري البرمجيات والوسطاء الماليين، محذّرًا من أن استمرار هذه الإدانات سيخنق الابتكار في أدوات الخصوصية الخاصة ببيتكوين داخل الولايات المتحدة.

وبحسب المعهد:

“العفو سيصحّح التطبيق الخاطئ للقانون الفيدرالي، ويحافظ على التمييز القانوني في التنظيم المالي، ويؤكد أن نشر برمجيات غير أمينة ليس ولا يجب أن يصبح جريمة.”

المجتمع يدعم مطوّري Samourai

جمعت العريضة المطالِبة بالعفو أكثر من 3,200 توقيع حتى وقت كتابة الخبر، بدعم واسع من مجتمع البيتكوين وخارجه. وكتب ووكر أمريكا في 2 ديسمبر:

“إذا كان الرئيس ترامب يريد حقًا أن يجعل الولايات المتحدة عاصمة البيتكوين، فيجب ألّا تسجن الحكومة مطوّري البيتكوين ظلمًا بينما تتغاضى عن جرائم المصارف الكبرى.”

أما ماكس كيزر فخاطب إريك ترامب في 8 نوفمبر قائلاً: “حان وقت التحرك”، مع وصول القضية إلى دائرة نفوذ عائلة ترامب.

كما أعلن حزب الليبراليين في ولاية أوريغون دعمه للعفو، مؤكّدًا مبدأ “البرمجيات هي شكل من أشكال الخطاب”.

العفو، الصورة العامة، ومفارقة أصحاب المليارات

منذ تولّيه المنصب، أصدر ترامب عدة عفوّيات مرتبطة بعالم الكريبتو، منها العفو عن مؤسس Silk Road روس أولبريخت، وعفو بارز عن مؤسس Binance تشانغبنغ “CZ” تشاو.

هذا الأمر دفع بعض أفراد مجتمع البيتكوين إلى التساؤل حول الصورة التي ترسمها هذه القرارات: يحصل مؤسس لمنصة كبرى متورطة في مخالفات على عفو، بينما يواجه مطوّران مفتوحا المصدر عقوبة سجن تمتد لأربع وخمس سنوات.

وكتب الباحث في البيتكوين كايل توربي:

“ستبدو شبهة الفساد المرتبطة بالعفو عن CZ أسوأ إذا لم يُعفَ مطوّرا Samourai عن تهم مماثلة. كم من عملة USD1 التابعة لـ World Liberty Financial يجب امتلاكها للحصول على عفو؟”

الوقت يضغط، ويقول المدافعون إن ما سيحدث في الأسابيع المقبلة سيحدد مستقبل تطوير أدوات الخصوصية في الولايات المتحدة، بقدر ما سيحدد مصير مطوّرين اثنين يستعدان لدخول السجن.