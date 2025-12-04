محللون: قد يشهد البيتكوين “ارتداداً تخفيفياً” مع ظهور بوادر استقرار

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 04:54 مساءً - قد يواصل البيتكوين تعافيه الأخير بعد أن سجّل ارتفاعاً يومياً بنسبة 8% يوم الأربعاء، إذ يشير محللو العملات المشفّرة إلى مؤشرات توحي بأنّ قاعاً محلياً قد يكون قد تَشكّل بالفعل.

قال محللو Bitfinex في تقرير الثلاثاء:

“إن مزيجاً من عمليات التخلص الشديدة من الرافعة المالية، واست capitulation لدى حاملي البيتكوين قصيري الأجل، وظهور بوادر مبكرة على إرهاق البائعين، قد خلق ظروفاً لمرحلة استقرار وارتداد تخفيفي.”

وجاءت التصريحات قبل أن يرتفع البيتكوين (BTC) بنحو 8% يوم الأربعاء، مقترباً لفترة وجيزة من مستوى 94,000 دولار. وعند وقت النشر، يتداول البيتكوين عند 91,440 دولاراً وفق بيانات CoinMarketCap.

البيتكوين يعمل الآن على “قاعدة رافعة مالية أنحف”

أضافت Bitfinex أن السوق يعمل حالياً على “قاعدة رافعة مالية أنحف”، ما يقلل من احتمالات حدوث موجة هبوط حادة ناتجة عن التصفية القسرية.

البيتكوين منخفض بنسبة 11.72% خلال الثلاثين يوماً الماضية. المصدر: CoinMarketCap

في 10 أكتوبر، تم القضاء على نحو 19 مليار دولار من سوق كان العديد من المشاركين يعتبرونه مفرط الرافعة المالية، ما أدى إلى موجة بيع واسعة دفعت البيتكوين والسوق الأوسع إلى اتجاه هابط، مع هبوط السعر إلى ما يقارب 82,000 دولار في 21 نوفمبر.

وقال التقرير:

“هذا الوضع يعزّز فرضية أن الرافعة المالية المتبقية في السوق أصبحت أكثر احتواءً، ما يقلل من الهشاشة النظامية ويزيد من احتمالات فترة تماسك أكثر استقراراً.”

ليس مثل الدورات السابقة

أدى هذا التصحيح المتأخر في العام، تلاه ارتداد، إلى ازدياد الاعتقاد بين حاملي البيتكوين بأن نظرية الدورة الرباعية لم تعد تنطبق، وهي النظرية التي كانت ستضع قمة دورة البيتكوين قرب قمته التاريخية في أكتوبر عند 125,100 دولار.

من غير الواضح كيف سينهي البيتكوين عام 2025، إذ إنّ ديسمبر تاريخياً شهر هادئ نسبياً للبيتكوين، بعائد متوسط يبلغ 4.69% منذ 2013 وفق CoinGlass.

لكن التحركات الأخيرة خرجت عن النمط الموسمي المعتاد، إذ هبط البيتكوين 17.67% في نوفمبر رغم كونه عادةً أقوى شهور السنة، بمتوسط عائد يبلغ 41.12%.

ويرى آخرون أن الحركة الصعودية قد تمتد إلى العام المقبل.

قال محلل البيتكوين PlanC في منشور على X يوم الخميس:

“دورة البيتكوين هذه ليست مثل الدورات السابقة. أحذّر من هذا منذ أكثر من عام.”

في حين قال المحلل Quinten Francois في اليوم نفسه:

“البيتكوين الآن أقرب إلى القاع منه إلى القمة.”

وكان رئيس BitMine توم لي قد قال مؤخراً إنه واثق من أن البيتكوين يمكنه استعادة مستوى 100,000 دولار قبل نهاية العام.