تقرير CoinDCX يُظهر تحوّل المستخدمين الهنود نحو محافظ أكثر تنوّعًا في 2025

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 03:39 مساءً - يبدو أن مستثمري العملات المشفّرة في الهند الذين يستخدمون منصة CoinDCX يتجهون نحو نهج أكثر وعيًا يقوم على بناء المحافظ الاستثمارية، مع بروز مؤشرات مبكرة على سلوكيات تخصيص طويل الأجل خلال عام 2025.

أصدرت المنصة تقريرها السنوي يوم الخميس، والذي يشير إلى أن المستخدمين بدأوا يبتعدون تدريجيًا عن عقلية “الكريبتو يساوي بيتكوين” نحو محافظ أكثر تنوّعًا. وأظهرت بيانات CoinDCX أن متوسط عدد الأصول التي يحتفظ بها العميل ارتفع إلى نحو خمسة رموز، مقارنة بمتوسط يتراوح بين اثنين وثلاثة رموز في عام 2022.

كما أوضح التقرير أن الأصول من الطبقة الأولى شكّلت 43.3% من أحجام المحافظ، بينما احتفظت بيتكوين (BTC) بحصة كبيرة بلغت 26.5%. أما عملات الميم فقد شكّلت 11.8% من تخصيصات المستخدمين، وفقًا للتقرير.

وفي بيان صحفي مُرسل إلى Cointelegraph، قال الشريك المؤسس لـ CoinDCX، سوميت غوبتا، إن السوق الهندية أصبحت مهيأة بالفعل لفهم الأصول المالية، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة تمثل “الحدود الطبيعية التالية” للمتداولين في الهند.

ارتفاع مشاركة جيل الألفية في الاستثمار بالعملات المشفّرة

أشار التقرير إلى أن متوسط أعمار المستخدمين ارتفع ليصل اليوم إلى 32 عامًا، فيما يشكل جيل الألفية الشريحة الأكبر من المستخدمين، متقدمًا على الجيل زد من حيث اعتماد المنصة.

ورغم ذلك، يظل الجيل زد (18–24 عامًا) نشطًا، إذ ينجذب إلى السرديات الناشئة مثل شبكات الطبقة الثانية، وإلى القطاعات عالية المضاربة مثل عملات الميم والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

رسم بياني لأعمار مستثمري العملات المشفرة على CoinDCX. المصدر: CoinDCX

كما أفادت المنصة بأن الرجال ما زالوا يشكلون الغالبية، إلا أن مشاركة النساء تضاعفت على أساس سنوي. وأشارت CoinDCX إلى أن المستثمرات توسّعن في اختيار الأصول لتشمل رموزًا غير BTC وETH، مثل سولانا (SOL) وSui المُرمز (SUI).

تُعد CoinDCX واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفّرة في الهند. تأسست في عام 2018، وتحظى بدعم مستثمرين بارزين مثل Coinbase، وتقول إنها تمتلك أكثر من 20 مليون مستخدم مسجّل، مما يجعلها بوابة رئيسية لأسواق العملات المشفّرة في البلاد.

اعتماد واسع في الهند… لكن بعمق محدود

في أكتوبر، نشرت a16z Crypto تقريرًا حول حالة سوق العملات المشفّرة، أظهر أن النشاط على السلاسل ينمو أسرع ما يكون في الدول النامية.

وبحسب التقرير، تُعد الهند من الدول المتصدّرة في مؤشرات مثل استخدام المحافظ عبر الهاتف المحمول، وهو مؤشر رئيسي على مستوى الاعتماد.

تبنّي العملات المشفّرة في الدول النامية. المصدر: a16z Crypto

لكن البيانات أظهرت أيضًا أن الهند من بين الدول الأقل في حركة المرور المرتبطة بالرموز عبر الويب، وهو مؤشر أساسي آخر لقياس تبنّي العملات المشفّرة.

غوبتا فسّر ذلك على أنه نقص في العمق: “تبنّي الهند واسع، لكنه ربما يفتقر إلى العمق في الوقت الحالي. […] نحن ما زلنا في مرحلة مبكرة جدًا، وهناك الكثير من المساحات للتعليم والابتكار والنمو.”