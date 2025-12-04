شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان عثمان بشة يدعم صقور الجديان بأغنية جديدة

أعلن الفنان السودني, الشاب عثمان بشة, دعمه للمنتخب الوطني السوداني, في مشواره ببطولة كأس العرب, المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام المطرب الشاب بطرح عمل جديد حمل اسم “صقور الجو”, من كلمات وألحان محمد صديق تيراب. الجدير بالذكر أن صقور الجديان, كانوا قد تأهلوا للنهائيات بالفوز على لبنان, في ملحمة كروية, وأفتتحوا مشوارهم في البطولة بالتعادل أمام حامل اللقب المنتخب الجزائري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

