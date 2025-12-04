انت الان تتابع خبر الاعمار والتنمية بشأن قضية تجميد أموال الإرهابيين: محاولات للنيل من النجاح الانتخابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "يؤكد ائتلاف الإعمار والتنمية تقديره للخطوات الراسخة التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي حملته قوائم لجنة تجميد أموال الإرهابيين، في البنك المركزي العراقي، ويثمن سرعة استجابة اللجنة وحرصها على وضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمواقف المبدئية التي تتخذها الحكومة إزاء القضايا العادلة للشعوب الشقيقة".

وأكد، أن "إفلاس المراهنين على تقفي الأخطاء، والمزايدين على الموقف المشرف الرسمي والشعبي للعراق إزاء العدوان على أهلنا في لبنان او فلسطين، خاصة أن الحكومة تعمل وفق الثوابت التي يتبناها كل أبناء شعبنا الكريم، بمختلف أطيافه، وتدعمها المرجعية الرشيدة، وأن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تهدف حصراً إلى تطبيق الالتزامات الدولية المصرفية".

وأكمل، أن "الائتلاف يلفت أنظار الجمهور العراقي، الى تهافت المتصيّدين، ومحاولتهم النيل من النجاح الانتخابي الذي تحقق في الانتخابات، عبر التقليل من شأنه، وافتعال ضجيج يغطي على ضرورة استكمال مسار التنمية، وكان آخرها ما رافق تصريح الرئيس الأمريكي الأخير، ووضعه في غير محله، فقط للتشويش على إرادة شعبنا الحرّة".

وتابع: "يثق ائتلاف الإعمار والتنمية، بوعي مواطنينا وإدراكهم لفحوى هذه الطروحات الساذجة، التي تتعامى عن مواقف قوية ومتكررة للعراق في جميع المحافل الدولية نصرةً لحق الشعوب الشقيقة في العيش الكريم على أرضها، بينما تتسقط الأحداث الجزئية لتروي بها سرديتها الفارغة إلّا من اجترار الأخطاء".

وأختتم: "سيبقى العراق أولاً، وستبقى المواقف العالية المبدئية تتأكد في كل خطوة عملية يخطوها ائتلافنا، الذي حافظ على نهجه في تقديم مصالح العراق العليا، في الوقت الذي عجز الآخرون عن ذلك، وتسببوا في إذكاء الصراعات الداخلية والعزلة الدولية، العراق أولاً هو مسارنا قولاً وفعلاً، وبما لن نحيد عنه".