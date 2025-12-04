Solana Mobile تُطلق توكنها الأصلي في يناير

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 04:54 مساءً - تستعد Solana لإصدار التوكن الأصلي المرتبط بهاتفها الجديد Seeker مع بداية عام 2026، ليصبح هذا التوكن المسمّى SKR عنصر الحوكمة الأساسي في منظومة Solana Mobile.

أعلنت Solana Mobile في منشور على منصة X يوم الأربعاء أن إجمالي معروض توكن SKR سيبلغ 10 مليارات توكن، سيتم تخصيص 30% منها للإيردروب، و25% للنمو والشراكات. وسيُخصّص 10% للسيولة، و10% لخزانة المجتمع، و15% لـ Solana Mobile، و10% لشركة Solana Labs، الشركة الأم لذراع الهواتف.

كانت Solana Mobile قد أكدت في مايو أنها تخطّط لإطلاق توكن SKR، موضحة أنه سيمنح مالكي هاتف Seeker الذي يأتي مُحمّلاً بتطبيقات وميزات Web3 “ملكية فعلية في المنصة”.

وأشارت حينها إلى أن التوكن سيشهد “تضخماً خطياً لتحفيز المشاركين الأوائل” عبر التحصيص، مع وعد بالكشف عن تفاصيل إضافية في مؤتمر Solana Breakpoint بين 11 و13 ديسمبر.

Solana Mobile تستهدف توسعة منظومتها عبر توكن SKR

قدّمت Solana Mobile هاتف Seeker مع متجر تطبيقات لامركزي (DApp Store) يضم أكثر من 100 تطبيق مبني على سولانا، في محاولة لتحويل الجهاز من مجرد “هاتف لجذب المكافآت” كما حدث مع جهاز Saga إلى منصة كاملة تعتمد على التطبيقات والحوكمة المجتمعية.

ورغم بعض العقبات في الأسابيع الأولى، تشير Solana Mobile إلى أن توكن SKR سيكون محورياً في تعزيز المتجر ودفع نمو منظومة الهاتف.

وبالتزامن مع إعلان التوكن، قدّمت الشركة مفهوم “الـ Guardians” وهم جهات تتحقق من الثقة داخل المنظومة.

وقالت الشركة:

“عند الإطلاق، سيعمل توكن SKR كآلية للنمو والتنسيق: يمكن تحصيصه للـ Guardians، ودعم المطورين، وتأمين الأجهزة، وتنظيم متجر التطبيقات. ومع توسع المنظومة، سيضمن SKR عودة القيمة إلى مجتمع المستخدمين.”

سيتمكّن حاملو SKR من كسب مكافآت من خلال تحصيص التوكن للـ Guardians. وسيكون Solana Mobile أول Guardian، مع انضمام جهات أخرى في وقت لاحق من 2026، مثل Helius Labs و Double Zero و Triton One.

وأوضحت الشركة:

“يقوم الـ Guardians بالتحقق من أصالة الأجهزة، ومراجعة طلبات تطبيقات DApp، وفرض معايير المجتمع.”