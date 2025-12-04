تكنولوجيا: ظهور هاتف شاومي القابل للطي ثلاثيًا في قوائم الاعتماد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أعلنت كل من سامسونج وهواوي رسميًا عن هواتف قابلة للطي ثلاثيًا، يبدو أن شركات أخرى تستعد لدخول هذا المجال، إذ كشف اعتماد جديد صادِر عن جمعية أنظمة الاتصالات المتنقلة العالمية (GSMA) عن تفاصيل تخص هاتف شاومي الثلاثي القادم.

تُظهر بيانات الاعتماد ظهور هاتف شاومي جديد قد يحمل اسم Mix Trifold برقم طراز 2608BPX34C، وهو ما يتوافق مع شائعات سابقة تناولت تصميم الجهاز، بما في ذلك براءة اختراع ظهرت سابقًا مع صور توضيحية تكشف شكل الهاتف المحتمل.

ورغم أن الاعتماد لا يقدّم معلومات إضافية في الوقت الحالي، فإن التسريبات تشير إلى أن شاومي تخطط لطرح الجهاز خلال الربع الثالث من عام 2026.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمواصفات رائدة تشمل شريحة كوالكوم من سلسلة 8، إضافة إلى إعداد ثلاثي للكاميرات.

وبناءً على رسومات براءة الاختراع، يبدو أن شاومي ستتبنى تصميمًا مشابهًا لهاتف Huawei Mate XT Ultimate، حيث تُطوى الشاشة الرئيسية إلى الداخل.

المصدر