تكنولوجيا: تسريب مواصفات بطارية سماعات Galaxy Buds4 Pro و Buds4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مزيد من التفاصيل حول سماعات Samsung Galaxy Buds4 Pro وBuds4 القادمة، وذلك بعد تسريبات سابقة كشفت عن التصميم الجديد للسلسلة. ويقدّم التقرير الأحدث نظرة أوضح على مواصفات البطارية في الطرازين، مبرزًا الاختلافات بينهما.

ويكشف التقرير أن سماعات Galaxy Buds4 Pro ستحصل على بطارية أكبر مقارنة بطراز Buds 3 Pro، بينما سيأتي الإصدار الأساسي Buds4 ببطارية أصغر من تلك الموجودة في Buds 3. ووفقًا

للمعلومات المسربة، ستتضمن سماعات Buds4 Pro بطارية بسعة 57 مللي أمبير بدلًا من بطارية 53 مللي أمبير في الجيل السابق، في حين ستأتي سماعات Buds4 ببطارية 42 مللي أمبير فقط، مقارنة ببطارية 48 مللي أمبير الموجودة في Buds3.

ورغم تقليل سعة البطارية في Buds4، تشير التسريبات إلى أن عمر البطارية قد يظل متقاربًا، إذ يُتوقّع أن تزيد Samsung سعة بطارية علبة الشحن لتعويض الفارق.

ومن المنتظر أن تُطلق الشركة سماعات Galaxy Buds4 Pro وBuds4 مع سلسلة Galaxy S26 في أواخر يناير 2026.

المصدر