تكنولوجيا: سامسونج تطلق حدث The First Look خلال معرض CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج أنها ستعقد حدثًا خاصًا قبل انطلاق معرض CES 2026، حيث ستكشف خلاله عن رؤيتها لقسم Device eXperience (DX) لعام 2026، إضافة إلى استعراض تجارب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الإعلان ضمن استعدادات الشركة لإبراز أبرز ابتكاراتها للعام الجديد.

وتنوي Samsung إقامة حدث The First Look قبل يومين من بدء CES 2026، وتحديدًا في الرابع من يناير، داخل قاعة Latour Ballroom في فندق Wynn Las Vegas.

وسيقود الكلمة الرئيسية الرئيس التنفيذي ورئيس قسم DX، TM Roh، إلى جانب مجموعة من أبرز قيادات الشركة. كما سيتم بث الحدث مباشرة عبر منصة Samsung Newsroom وقناة الشركة على YouTube.

ومن المتوقع أن تكشف Samsung خلال الحدث عن تفاصيل توفر وسعر هاتف Galaxy Z TriFold عالميًا، بالإضافة إلى الإعلان عن أجهزة تلفاز جديدة، ومنتجات منزلية ذكية، وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تستهدف تحسين التجربة اليومية للمستخدم.

المصدر