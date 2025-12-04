شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة من أب سوداني وأم جزائرية تكشف عن المنتخب الذي ستشجعه في المباراة

أجرت قناة “الهداف”, لقاءات مع المشجعين خارج ملعب الريان, الذي استضاف مباراة المنتخبين السوداني, والجزائري, في بطولة كأس العرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن من ضمن المشجعين الذين استضافتهم القناة مواطن سوداني, وأبنته التي حرصت على دخول الإستاد معه. الطفلة التي ولدت لأب سوداني, وأم جزائرية, كشفت عن ميولها حيث أكدت أنها ستشجع المنتخب الجزائري, رغم إصرار والدها عليها بتشجيع صقور الجديان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

