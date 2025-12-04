شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشعل المدرجات بتشجيعها صقور الجديان بحماس وتشيد بأداء اللاعبين (أسود القارة لعبوا لعب مشرف والله)

نشرت ناشطة سودانية, حسناء صور ومقاطع فيديو من مدرجات ملعب الريان, بقطر, وذلك أثناء متابعتها مباراة المنتخب الوطني, ضد نظيره الجزائري, في افتتاح مباراة المنتخبين في كأس العرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “منية”, وهي تساند صقور الجديان, من المدرجات برفع علم السودان, وسط المشجعين. الناشطة الحسناء أشادت بأداء لاعبي المنتخب الوطني, في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي, حيث كتبت على المقطع: (ان شاء الله الفوز حليفنا في الجايات واسود القارة لعبوا لعب مشرف والله). محمد عثمان _ النيلين

