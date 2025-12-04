اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ان الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 02:33 والجزرالأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزرالثاني عند الساعة 04:23.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا