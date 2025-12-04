تكنولوجيا: Spotify Wrapped لعام 2025 يصل رسميًا ويكشف ملامح سنة موسيقية استثنائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر ديسمبر من كل عام، يعود الوقت الذي ينتظره الملايين، إذ تطلق منصة Spotify تقرير Wrapped السنوي لمستخدميها حول العالم.

وبعد الانتقادات التي طالت إصدار العام الماضي بسبب قلة الإحصاءات، جاء Wrapped 2025 هذا العام شاملًا ومليئًا بكل ما يحتاجه المستمع.

يقدّم Wrapped هذا العام قائمتك الكاملة من أفضل الفنانين والأغاني والألبومات، إضافة إلى إجمالي الدقائق التي استمعت خلالها إلى الموسيقى. كما يضيف ميزة جديدة تمامًا: عُمر الاستماع، الذي يكشف نمطك الموسيقي ومدى تنوعه عبر السنوات.

ولم تكتفِ Spotify بذلك، بل أعادت أيضًا ميزة سباق الفنانين، حيث تتسابق أفضل خمسة فنانين لديك بطريقة مرئية ممتعة تعكس مدى تفضيلك لكل منهم.

وفي نهاية العرض، تظهر إضافة أخرى تحمل اسم حفل Wrapped، وهي لعبة تفاعلية يمكنك من خلالها تحدي أصدقائك لمعرفة من يمتلك الشغف الأكبر بالموسيقى.

وبشكل طبيعي، تنشئ لك Spotify قائمة 100 أغنية المفضلة لديك لعام 2025، لتبدأ العام الجديد بموسيقى العام الحالي.

المصدر