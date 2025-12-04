شاهد بالفيديو.. وسط توقعات بانسحابه من المليشيا.. القائد الميداني بالدعم السريع “يأجوج مأجوج” يبارك للمنتخب الوطني ويفاجئ الجميع بتصريحات غير متوقعة: (كلنا جيش)

فاجأ القائد الميداني البارز بالدعم السريع, محمد الفاتح, المعروف باسم “يأجوج ومأجوج”, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “يأجوج”, وهو يبارك للمنتخب الوطني, الصعود لنهائيات كأس العرب, المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة. وصرح القائد الميداني, مؤكداً أن كل الشعب السوداني, بمختلف مكوناته يتبعون للجيش, قائلاً (كلنا جيش) وسط توقعات من الجمهور بانسحابه من صفوف المليشيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

