ارتدت أسهم شركة IREN بعد إعلانها عن جمع 3.6 مليارات دولار عبر الديون والأسهم

تام شمس - الخميس 4 ديسمبر 2025 04:54 مساءً - انتعشت أسهم شركة IREN يوم الأربعاء بعد أن أعلنت شركة تعدين البيتكوين أنها ستجمع 3.6 مليارات دولار عبر مزيج من بيع الأسهم وإصدار سندات دين قابلة للتحويل، في إطار سباقها لنشر المزيد من الحواسيب لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

سجل سهم IREN المُرمز (IREN) ارتفاعاً بنسبة 7.6% ليبلغ ذروة عند 44.25 دولاراً خلال جلسة الأربعاء، قبل أن يغلق عند 43.96 دولاراً بزيادة 6.9%. وكان السهم قد تراجع بأكثر من 15% يوم الثلاثاء عقب إعلان الشركة نيتها تنفيذ جولة تمويلية ضخمة.

وقالت IREN يوم الأربعاء إنها ستطلق إصداراً جديداً من السندات القابلة للتحويل بقيمة 2 مليار دولار، بالتزامن مع بيع أسهم إضافي لزيادة 1.63 مليار دولار أخرى.

أسهم شركة تعدين البيتكوين IREN تعود للارتفاع بعد تراجع يوم الثلاثاء. المصدر: Google Finance

اتجه عدد متزايد من شركات التعدين إلى تحمل الديون بهدف التحول لتلبية الطلب المتنامي من قطاع الذكاء الاصطناعي. وقدّر تقرير من The Miner Mag في أكتوبر أن إجمالي إصدارات الديون والسندات القابلة للتحويل لدى 15 شركة تعدين مدرجة بلغ 4.6 مليارات دولار في الربع الرابع 2024، و200 مليون دولار في بداية 2025، و1.5 مليار دولار في الربع الثاني 2025.

مخاوف المستثمرين من التخفيف (التنظيف) قد تكون سبب التراجع

عادةً ما تُثير جولات بيع الأسهم وإصدارات السندات قلق المستثمرين، إذ يؤدي إصدار أسهم جديدة إلى مخاوف التخفيف (dilution) وانخفاض قيمة الحصص الحالية.

لكن الارتداد السعري قد يكون مرتبطاً بإعادة هيكلة واسعة يجريها IREN في ميزانيتها. وقالت الشركة إنها ستستخدم جزءاً من عائدات الأسهم لإعادة شراء السندات القابلة للتحويل. كما ستنفق 174.8 مليون دولار على معاملات Capped Call لتقليل مخاطر التخفيف وبث الثقة في السعر طويل الأجل لدى المساهمين.

قد يكون المتداولون أيضاً اشتروا الانخفاض

قال المعلق المالي في قناة CNBC جيم كريمر في منشور على X يوم الأربعاء إنه يجب على المساهمين بيع أسهم أي شركة تتجه نحو الديون، مثل IREN.

وكتب:

“عاد عام الاستثمار السحري. بيعوا أي شركة تجري عملية تمويل (مثل IREN) أو لديها مبيعات ضخمة من الداخل. انتبهوا جيداً!!”

لكن مستخدمي X سارعوا إلى الإشارة إلى ما يُعرف بـ “تأثير كريمر العكسي”، وهو مفهوم شائع على الإنترنت يشير إلى أن الأسهم التي ينتقدها كريمر تميل إلى الارتفاع لاحقاً. وأصبح كريمر مادة ساخرة بسبب نصائحه الاستثمارية التي يعتقد كثيرون أنها دائماً ما تأتي بنتائج عكسية.

لا يزال سعر سهم IREN أقل من أعلى مستوى تاريخي له الذي سجله في أكتوبر عند أكثر من 62 دولاراً.