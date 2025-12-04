بالصور-  مي عزّ الدين تجدد تعاونها مع زميلة قديمة بعد سنوات من الانقطاع

دبي - فريق التحرير: أعلنت الممثّلة المصريّة مي عزّ الدّين، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد “قبل وبعد”، المقرّر عرضه خلال موسم رمضان ٢٠٢٦.

بهذه المناسبة، أشركت مي الخبر عبر خاصّيّة “السّتوري” عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام”، إذ نشرت عدّة صور جماعيّة من الاحتفال بانطلاق تصوير العمل وعلّقت قائلة: “توكّلنا على الله مسلسل “قبل وبعد” في رمضان ٢٠٢٦”.

شهد الإعلان عن المسلسل مفاجأة مميّزة وهي عودة التّعاون بين مي عزّ الدّين وريم البارودي بعد انقطاع دام إثنَي عشر عامًا منذ آخر عمل جمعهما، مسلسل “دلع بنات” عام ٢٠١٤.

من جهتها، عبّرت مي، عن سعادتها بالعمل مجدّدًا مع ريم، قائلة: “اشتقت إلى التّمثيل معكِ يا رفيقة النّجاح يا قطر تمثيل”.

مسلسل “قبل وبعد” اجتماعيّ رومنسيّ، يتألف من خمس عشرة حلقة، من تأليف محمّد سليمان عبد المالك، إخراج مرقس عادل، إنتاج مها سليم. يشارك في العمل إلى جانب مي عزّ الدّين وريم البارودي عدد من الممثّلين منهم: عماد زيادة، سوسن بدر، محمود عبد المغني، ليلى عزّ العرب، إيمان السّيد، هاني عادل وغيرهم.