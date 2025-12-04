أنجلينا جولي في منعطف مفاجئ… دور صادم في فيلمها الجديد

دبي - فريق التحرير: ستُشارك أنجلينا جولي في بطولة فيلم Sunny الجديد، وقد بدأ تصوير هذا العمل التّشويقيّ بالفعل.

الفائزة بالأوسكار ستلعب دور امرأة تعمل ضمن عالم العصابات، تقاتل لحماية طفلَيها – ونفسها – من زعيم مخدّرات عنيف. لكن بعد حادث مدمر، يصبح أمامها بضع ساعات فقط لوضع خطّة للهروب النّهائيّ.

وبحسب موقع Deadline، فإن الفيلم يُوصف بأنه إثارة مظلمة “بروح أفلام المافيا الكلاسيكيّة”.

الفيلم من إخراج إيفا سورهوغ، ومن كتابة ويليام داي فرانك.

وقال المنتج مارك فاسانو من شركة Nickel City Pictures: “سيُصدم الجميع ممّا ستقدّمه أنجلينا في هذا الدّور الآسر. العالم العنيف الّذي صاغته إيفا وأنجلينا يرتكز على النجاة والعائلة، تقوده أمّ تفعل المستحيل لحماية ولدَيها.”

من جهته، أضاف المنتج ناثان كلينغر من Gramercy Park Media: “أنجلينا جعلت الدور ملكًا لها بالكامل. أفلام الإثارة القويّة المعتمدة على الشّخصيات نادرة، والانتباه للتّفاصيل الّذي قدّمتها مع إيفا مثير للإعجاب.”

يُذكر أنّ أنجلينا ظهرت مؤخّرًا بإطلالة مختلفة أثناء تصوير مشروع آخر مرتقب.