بوتين ومودي يبحثان في دلهي غداً سبل تعزيز الروابط الاقتصادية

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إلى الهند في زيارة دولة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين.

واستقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الرئيس الروسي في أحد المطارات بالعاصمة نيودلهي، استقبالا حاراً.

ومن المقرر أن يقيم مودي مأدبة عشاء خاصة مساء اليوم في مقر إقامته الرسمي.

ومن المقرر أن يجري الزعيمان غدا الجمعة مباحثات في إطار النسخة 23 من القمة الروسية الهندية، حيث يناقشان سبل تعميق التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات الدفاع والطاقة ونقل العمالة الماهرة.

وتأتي زيارة بوتين في وقت حساس تمر به السياسة العالمية، حيث تشهد الجهود الأميركية دفعة جديدة لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وستكون الزيارة بمثابة اختبار لجهود نيودلهي لتحقيق التوازن في علاقاتها مع موسكو وواشنطن في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا التي دامت قرابة أربع سنوات.