والي الجزيرة يقف على زراعة القمح بمشروع الجزيرة

وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح الاربعاء بقسمي ري الهدى وسرحان بمشروع الجزيرة على بداية زراعة محصول القمح في مساحة 39 ألف فدان ضمن محاصيل العروة الشتوية، معلناً إلتزامه بتوفير إحتياجات إنجاح محاصيل العروة الشتوية وعبر عن إشادته بجهود قطاعات المنتجين. من جانبه أعلن المهندس إبراهيم مصطفي محافظ مشروع الجزيرة إن المساحة التأشيرية لمحصول القمح 400 ألف فدان مبشراً ببداية تنفيذ الخطة الإسعافية للري بإدخال 65 آلة لتطهير 750 ترعة فرعية و111 ميجر . سونا

