أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا معه بمئات الإعجابات والتعليقات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي قام بتصويره المصور الصحفي السوداني, المتواجد بالمغرب, لتغطية مباريات بطولة أمم أفريقيا, متوكل محمد “كولا”, وثق لإنتشار الأغنية السودانية, الترند “بقى ليك بمبي”. المصور “كولا”, رصد بعدسته تشغيل الأغنية بقلب مدينة مراكش المغربية, حيث تفاعل شابين مع الأغنية بالرقص على أنغامها وسط إعجاب المارة من السياح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. تشغيل الأغنية السودانية الترند “بقى ليك بمبي” في قلب مدينة مراكش المغربية وشباب يرقصون على أنغامها وسط إعجاب المارة والسياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.