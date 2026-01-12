شاهد بالصور.. بالفستان الأسود.. “أرملة” الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع الحسناء تتجاوز الأحزان وتبهر المتابعين في أحدث إطلالة لها

أبهرت الممثلة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية, أمل المنير, متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بصور حديثة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور التي قامت بنشرها المودل الحسناء التي تلقب نفسها باسم “أمول”, جاءت بعد جلسة تجميل خضعت لها على يد إحدى خبيرات التجميل. الجدير بالذكر أن الحسناء أمول المنير, كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع, قبل أشهر من إندلاع الحرب في السوداني, والتي قُتل فيها زوجها في بدايات المعارك بين الجيش, والدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

