عُقد اجتماع تفاكرِي لمناقشة آليات تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بالمستشفيات على مستوى الولاية الأحد وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة بولاية الخرطوم وهيئة التأمين الصحي بالولاية . ورأس الاجتماع الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والوزير المكلّف، بحضور الدكتور عصام عبدالقادر، مدير هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم . ناقش الاجتماع إمكانية تعزيز التنسيق المشترك، خاصة ما يتعلّق بكيفية سداد تكاليف الخدمات الطبية المقدّمة لمستحقي التأمين الصحي . وأكد الاجتماع أهمية معالجة الجوانب المالية والإجرائية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار في الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالولاية . وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار اللقاءات التنسيقية وتوحيد الجهود بين وزارة الصحة هيئة التأمين الصحي لخدمة المستفيدين وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الخرطوم والتأمين الصحي يبحثان آليات تقديم الخدمات بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.