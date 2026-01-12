أثارت الصحفية السودانية, سهير عبد الرحيم, جدلاً واسعاً بتدوينة قامت بنشرها عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الصحفية, المعروفة صورة كرتونية, لفتاة قامت بإجراء عملية تجميل ونحت لجسمها. وكتبت سهير عبد الرحيم, على الصورة: (هل صحيح أن بعض نثريات الدولة يُنفق منها على عمليات تجميل (شفط، نفخ، شد، نحت) لبعض الإعلاميات في القاهرة؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحفية سهير عبد الرحيم تنشر صورة كرتونية مثيرة وتكتب عليها: (هل صحيح أن بعض نثريات الدولة يُنفق منها على عمليات تجميل (شفط، نفخ، شد، نحت) لبعض الإعلاميات في القاهرة؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.