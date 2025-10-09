اليابان | كاتسوبوشي: لمسة ذهبية تحول الأطباق اليابانية إلى تجربة استثنائية

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 09/10/2025

قد يبدو كاتسوبوشي مجرد رقائق سمك مجفف، لكنه في الواقع أحد أعمدة المطبخ الياباني. يُحضَّر من سمك البونيتو المُعالج والمجفف بعناية، ثم يُبشر إلى شرائح رقيقة ”ترقص“ فوق الأطباق بحرارة الطعام. يُستخدم أساسًا في مرق الـ داشي، ويُثري نكهات أطباق مثل الأوكونومي ياكي والتاكوياكي وحتى الأرز اليومي. في هذا المكوّن الصغير تختزن اليابان قرونًا من التقاليد وفلسفة الطهي التي تحتفي بعمق نكهة الأومامي.

كاتسوبوشي-غوهان

هذا طبق بسيط يتكون من أرز طازج مطبوخ بعناية، مغطى بكمية وفيرة من رقائق الهانا-كاتسو الرقيقة. هذا المزيج وحده لذيذ للغاية، لكن إضافة صفار بيضة يجعل النكهة فريدة ولا تُضاهى.



(© بيكستا)

أوكاكا أونيغيري

في الآونة الأخيرة، بدأت المتاجر المتخصصة والمتاجر الصغيرة في تقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من كرات الأرز ”أونيغيري“. وعلى النقيض من ذلك، يتميز الأونيغيري الكلاسيكي ”أوكاكا“، بحشوته البسيطة من كاتسوبوشي الممزوج بصلصة الصويا، بنكهة لطيفة وهادئة تأسر الحواس.



(© بيكستا)

هورينسو أوهيتاشي وهِياياكّو

هورينسو أوهيتاشي، المكوَّن من السبانخ المسلوقة والمصفاة، المنقوعة في مرق الداشي، وهِياياكّو، التوفو البارد، الذي يُقدَّم مع مكونات إضافية مثل البصل الأخضر المبشور، الزنجبيل، أو صوص الصويا، هما طبقان يابانيان يقدَّمان دائمًا مغطيين برقائق كاتسوبوشي. وبالرغم من إمكانية تناولهما بدونها، إلا أن هذه الإضافة الصغيرة تُحدث فرقًا كبيرًا في النكهة وتمنحهما عمقًا لذيذًا يصعب مقاومته.



هورينسو أوهيتاشي (يسار) وهِياياكّو (© بيكستا)

توسا-ني

هذا الطبق التقليدي، الذي يحمل اسم إقليم توسا السابق (محافظة كوتشي حاليًا)، يُحضّر بإضافة رقائق كاتسوبوشي إلى الحساء، مما يمنحه نكهة أومامي غنية ومميزة. عند الحديث عن طبق ”توسا-ني“، يتبادر إلى الذهن صورة براعم الخيزران ”تاكينوكو“ المطهوة على نار هادئة؛ ومع ذلك، يمكن استخدام مكونات أخرى مثل البطاطس الصغيرة الجديدة أو كونياكو (الكونجاك). تشتهر المنطقة بصيد سمك البونيتو بخط واحد، ويُعتبر إنتاج الكاتسوؤبوشي تقليدًا عريقًا فيها منذ العصور القديمة.



(© بيكستا)

ياكي-أودون

يُعتبر كاتسوبوشي الإضافة المثالية للصلصة اللذيذة المستخدمة في طبق الأودون المقلي. سواء كان يَاكي-أودون، ياكي سوبا، أوكونومي-ياكي، أو تاكوياكي، فإن هذه الأطباق التي تعتمد على الصلصة تكتسب نكهة أروع وأغنى عندما تُزيَّن برقائق كاتسوبوشي.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: فطيرة الملفوف اللذيذة أوكونومي-ياكي مقدمة بشكل أنيق © بيكستا)