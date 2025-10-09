الاقتصاد

سعر سهم نسيج (1213) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم نسيج (1213) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-10-2025 1/2
  • سعر سهم نسيج (1213) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم نسيج (1213) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-08 23:27PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (1214) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، وقد جاء هذا الارتفاع الأخير بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه حرية اكبر لتحقيق مكاسب أكثر.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 27.06 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 29.78 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا