سعر سهم نسيج (1213) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-10-2025

عزز سعر سهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (1214) من مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، وقد جاء هذا الارتفاع الأخير بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه حرية اكبر لتحقيق مكاسب أكثر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 27.06 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 29.78 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد