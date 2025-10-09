كريستينا صعب مع ولديها صوفيا وإيلي بصورة عفوية مليئة بالحب والمرح

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 01:00 صباحاً - تشارك كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور دائمًا عبر حسابها على إنستغرام لحظات عائلية سعيدة. وفي كل مرة تنشر كريستينا صعب صورًا عائلية، تحظى بالكثير من التفاعل والإعجاب من قبل المتابعين الذين يتابعون أخبارهم ومناسباتهم ومنها الاحتفالات بأيام ميلاد ولديها صوفيا وإيلي صعب حفيديْ المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب أو تخرجهما من الحضانة أو من عطلهم الصيفية وأي حدث يترافق مع أحد أفراد عائلة المصمم إيلي صعب الذي حظي طيلة مسيرته في عالم الأزياء ولغاية الآن بشهرة عربية وعالمية واسعة ومتابعة لأعماله ولحياته الخاصة أيضاً، وكذلك كان لأفراد عائلته نصيب وافر من هذه الأضواء حيث يلقون أيضًا كل اهتمام .

لحظات من اللهو والمرح بين كريستينا صعب وولديها



ومؤخرًا نشرت كريستينا صعب عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة عفوية جمعتها بولديها صوفيا وإيلي صعب الذي يحمل اسم جده المصمم العالمي إيلي صعب وكانوا جميعًا غارقين بالضحك في لقطة مميزة مليئة بالحب والفرح. وقد خطفت الصورة الأنظار للطريقة التي التقطت بها حيث كانت كريستينا منحنية إلى الأمام بينما كانت تحمل ابنها إيلي صعب بين ذراعيها فيما كانت صوفيا مستلقية على ظهر والدتها وهي تعانقها. وبدا أنهم كانوا يستمتعون بوقتهم بمرح وهم يلهون معًا.

نشرت كريستينا صعب صورة مليئة بالحب والمرح جمعتها بولديها صوفيا وإيلي عبر ستوري حسابها على إنستغرام

إيلي صعب جونيور وكريستينا صعب في أسبوع الموضة في باريس



على صعيد آخر، كان الزوجان إيلي صعب جونيور وكريستينا صعب أطلّا في عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس حيث نشرت كريستينا صورة من كواليس العرض جمعتهما عبر ستوري حسابها على إنستغرام. وعلقت على الصورة برمز القلب الأحمر. وكان المصمم إيلي صعب قدم مجموعته لربيع وصيف 2026 في عرض أقيم في قصر طوكيو أحد المعالم البارزة في العاصمة الفرنسية باريس حيث استلهم في مجموعته أجواء الثمانينات في تصاميمه التي حملت شعار "امرأة شجاعة". وقد افتتحت العرض عارضة الأزياء ديفا كاسيل ابنة النجمة العالمية مونيكا بيللوتشي، بإطلالة ساحرة جمعت بين البساطة والرقي والفخامة.

نشرت كريستينا صعب صورة جمعتها بزوجها إيلي صعب جونيور من أسبوع الموضة في باريس عبر حسابها على إنستغرام

كريستينا صعب تنشر صورًا عائلية من العطلة الصيفية

وكانت نشرت كريستينا صعب في وقت سابق عبر ستوري حسابها على إنستغرام، مجموعة صور جمعتها بزوجها إيلي صعب جونيور نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وولداهما صوفيا وإيلي وثّقت من خلالها أجواءً من عطلتهم الصيفية وهم يستجمون في أحضان الطبيعة حيث طغى المرح والفرح على أوقاتهم.. كذلك نشرت صورة التقطت من الخلف لزوجها إيلي صعب جونيور وولديهما صوفيا وإيلي على شاطىء البحر، كما شاركت كريستينا صعب صورة ثالثة التقطت أيضًا من الخلف ضمتها وزوجها إيلي صعب جونيور وولديهما صوفيا وإيلي وهم يسيرون جنبًا إلى جنب يدًا بيد في أحد الأزقة وسط الطبيعة بصورة عائلية جميلة، وكانوا يعتمدون إطلالة صيفية متناسقة بالشورت والتوب.

نشرت كريستينا صعب صورة عبر ستوري حسابها على إنستغرام جمعتها بزوجها وولديهما من عطلتهما الصيفية





