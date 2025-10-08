عبد الله بوشهري يكشف كواليس أزمته الصحية ويعلق على خلافه مع إلهام الفضالة

كيف تخطى عبد الله بوشهري أزمته الصحية؟

دعم كبير

هل انتهى الخلاف بين عبد الله بوشهري وإلهام الفضالة؟

بصمة مختلفة في مسلسل "كان إنسان"

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

عبد الله بوشهري حاضر في دراما رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 11:11 مساءً - حرص الفنان، على طمأنة محبيه وجمهوره على حالته الصحية، وذلك عقب وعكته الصحية الأخيرة والتي على إثرها أجرى عملية جراحية في معدته.وكان "بوشهري" ، قد أقلق محبيه خلال الأيام الماضية، خاصة عقب مفاجأة الجميع بخضوعه لعملية جراحية من دون إخباره للكثير، إذ نشر صورة لسرير المستشفى الذي تواجد به، عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابه على "إنستغرام"، مكتوباً عليها: "الحمد لله على فضله وكرمه، أمس سويت العملية وتكللت بالنجاح، أشكر كل من زارني أو اتصل وسأل عني، وجودكم ودعواتكم كان لها أثر كبير علي".وقال عبد الله بوشهري، خلال لقائه مع كاميرا برنامج " et بالعربي"، إنه حالياً في فترة التعافي ويشعر بتحسن كبير، عقب الصدمة التي عاشها طوال الفترة التي سبقت إجراءه للعملية الجراحية، خاصة وأنه كان يشعر بألم في منطقة المعدة من دون معرفة السبب، رغم قيامه بعمل إجراءات طبية كاملة والتي كشفت وقتها عن وجود مشاكل في "القولون"، وهنا بدأ يأخذ جرعات علاجية، لافتاً إلى أنه مع مرور الأيام لم يعد يتحمل الألم ليقوم بعمل أشعة مقطعية، والتي كشفت عن وجود مشكلة في المعدة تتطلب تدخلاً جراحياً.وأشار في حديثه، إلى أنه فقد الكثير من وزنه نتيجة اتباعه نظاماً غذائياً خاصاً بعد العملية.وشدد "بوشهري"، في حديثه إلى أنه وجد دعماً كبيراً من قبل أصدقائه في الوسط الفني، على رأسهم النجمة شجون الهاجري والتي يعتبرها واحدة من عائلته بسبب الصداقة القوية التي تجمعهما، منوهاً على أنها تخطت بالفعل أزمتها التي تعرضت لها مؤخراً وجعلتها تمثل أمام جهات التحقيق، وسيكون هناك تعاون درامي بينهما قريباً من خلال مسلسل سيتم تصوير مشاهد كثيرة منه في دولة البحرين .وأكد، على وجود سوء فهم في خلافه مع النجمة الكويتية إلهام الفضالة، خاصة وأن مقطع الفيديو الذي بثه عبر صفحته على "إنستغرام"، كان موجهاً لجموع الفنانين ولم يقصد إلهام بعينها، وذلك بهدف التوقف عن التحدث عن أزمة و مشكلة شجون الهاجري، خوفاً على الأخيرة من أن تصاب بضرر بسبب الضغط الإعلامي الذي يمارسه المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي.وعن إمكانية التعاون الفني بينه وبين "الفضالة"، رد قائلاً: "تقابلت منذ فترة مع زوجها شهاب جوهر وعرض عليّ العمل معها، فرحبت بعرضه، لعدم وجود مشاكل بيني و مع أي شخص في الوسط الفني، ولو رأيت إلهام الفضالة سأقوم بمصافحتها".يذكر ، أنكانت له بصمة مختلفة في مسلسل "كان إنسان" إذ قام بالعملية الإنتاجية الخاصة بهذا العمل، الذي حقق نجاحاً كبيراً مما ساهم في تصدره للترند وقت عرضه، خاصة بعد أن لمست أحداثه الكثيرين، والتي طرحت قصة إنسانية مشوقة بأسلوب جريء وغير تقليدي، بطلها الرئيسي "يوسف" وهو الدور الذي يتقمصه الفنان، والذي نجح في كسب تعاطف متابعي المسلسل الذين انحازوا له بعد الظلم الكبير الذي تعرض له، وأدى إلى حبسه لاتهامه ظلماً بالإتجار في المواد الممنوعة. جميعها أمور جعلت العمل في صدارة المشاهدات العربية.العمل من إنتاج عبد الله بوشهري، تأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي، ويجمع عدداً من نجوم الكويت، أبرزهم: علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، طيف، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس، وغيرهم.

على جانب آخر، أعلن الفنان عبد الله بوشهري عن خوض السباق الرمضاني المقبل 2026، من دون الكشف عما إذا كان سيشارك كممثل في بطولته أو سيقتصر دوره على العملية الإنتاجية. كما لم يعلن عن أي تفاصيل تخص القصة أو الأبطال المشاركين، سوى أن العمل سيكون من تأليف الكاتب فهد العليوة.

وكشف "بوشهري" عن هذا الخبر لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بالمنتج جمال سنان، معلقاً: "تم الاتفاق مع المنتج الكبير جمال سنان لإنتاج عمل رمضان 2026 للكاتب الكبير فهد العليوة".

https://www.instagram.com/p/DOEAMMwjBu7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEAMMwjBu7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEAMMwjBu7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة... مشاري المجيبل بعد مشاركته بمسلسل "كان إنسان".. لماذا شكر جمهوره وماذا قال؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».