برفقة أحمد داود.. ميرنا جميل تُعلن انتهاء تصوير فيلم الكراش

ميرنا جميل تنشر صورة من الكواليس ‏

فيلم "الكراش"

ميرنا جميل تواصل تصوير مسلسل "اللعبة 5‏"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - كشفت الفنانةعن انتهاء تصوير فيلم "الكراش" والذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد داود، وذلك عبر حسابها بموقع ‏الصور والفيديوهات "إنستغرام".‏ونشرت ميرنا جميل صورة التقطت خلال كواليس الفيلم، ظهرت فيها برفقة داود، كاشفةً عن الأجواء المفعمة بالبهجة والمرح التي حاطت ‏بالعمل، وعلقت عليها قائلة: "فركش فيلم الكراش"، ما أثار تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومتابعيها، المتطلعين إلى رؤية هذا التعاون الفني ‏الجديد.‏فيلم "الكراش" ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الخفيفة، وتدور أحداثه حول فكرة "الحب من أول نظرة"، حيث يلتقي محاسب يجسد ‏شخصيته أحمد داود، بسيدة أعمال تؤدي دورهالتبدأ بينهما قصة عاطفية غير تقليدية مليئة بالمواقف الرومانسية والكوميدية. ‏ويشارك في بطولة الفيلم شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرون، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.‏يمكنك قراءة..تفاصيل ظهور شيرين رضا في فيلم الكراش مع أحمد داود وميرنا جميلعلى جانب آخر، تواصل النجمةتصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، وذلك بمشاركة كل من الفنان هشام ‏ماجد، شيكو، مي كساب، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد ثروت، حسام داغر، محمود حافظ، ومن إخراج معتز التوني، ‏وتأليف أحمد سعد والي، وإنتاج أمير شوقي.وتدور أحداث الجزء الخامس من "اللعبة" حول تصاعد التحدي بين وسيم ومازو، بعد أن تمكن وسيم من اقتناص الجائزة الكبرى في ‏الجولات السابقة من اللعبة التي دخلا في منافسة بها، ويعود مازو هذا الموسم بعزيمة أكبر لتعويض خسارته، ساعياً بكل قوته لتحقيق ‏الفوز وردّ الاعتبار في منافسة جديدة بينهما.يذكر أن مسلسل "اللعبة" تم عرض الجزء الأول منه في عام 2020، ثم تم عرض الجزء الثاني بعنوان «ليفل الوحش» عام 2021، ثم ‏الجزء الثالث بعنوان «اللعب مع الكبار» عام 2022، والجزء الرابع بعنوان «دوري الأبطال» عام 2023، وجميعها تم عرضها في ‏البداية عبر منصة شاهد، وكانت من أكثر الأعمال مشاهدة في قوائم المنصة المعروفة عربياً.‏يمكنك قراءة.. معتز التوني يتحدث عن الجزء الخامس من اللعبةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».