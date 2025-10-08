الحركة الشعبية شمال: عقار لم يعقد أي لقاءات في كينيا وما يُتداول إشاعات مغرضة

قالت الحركة الشعبية شمال ان المزاعم المضللة التي تتحدث عن أن القائد “مالك عقار” قد إلتقى بكلٍ من “الطاهر حجر والهادي إدريس” في العاصمة الكينية نيروبي، من الإشاعات السياسية المغرضة التي تصنعها دوائر مفضوحة تستخدم آلة الإعلام المضاد في ترويج أكاذيبها.

واكدت الحركة في بيان صحفي للناطق الرسمي باسم الحركة سعد محمد عبدالله أن القائد “عقار” لم يزر دولة كينيا على الإطلاق؛ كما لم يعقد أيّ لقاء أو يفتح تواصلاً مع المذكورين أعلاهُ، ولم يصدر عنه وعن مكتبه أو عن أيّ جهة تنظيمية ما يفيد بهذا الشأن، وليست هذه المرة الأولى التي تطالعنا فيها وسائل الإعلام بخبرٍ أو مقالٍ لا أساس له من الصحة؛ فهناك جهاتٌ سياسية تبث أجندتها المسمومة من خلف هذه الإشاعات، وليس لديها غير هذه الخطة المكررة، وتلك عادة سيئة يستخدمونها لتشويه مواقفنا الوطنية الراسخة، وكما أفشلنا المؤامرة من قبل، سنفعل ذلك الآن، وفي كل مرة.

واشار البيان الي ان الحركة الشعبية-شمال تواصل تمسكها بشفافية رؤيتها السياسية حيال الأزمة الوطنية وطرائق حلها.

منوها الي انها طرحت مواقفها على الساحة بكل وضوح بغية الوصول إلى سودانٍ آمنٍ ومستقرٍ وناهض.

واضاف البيان الي انها لا تُعقد أيّ لقاءاتٍ خلف الأبواب الموصدة طالما أن هذا الأمر يتعلق بمصير الشعب السوداني، لذلك فإن مواقفنا السياسية معلنة على القنوات الرسمية المعروفة للجماهير وأجهزة الإعلام، وليس لدينا ما نخفيه عن شعبنا، وينبغي على وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار، والتواصل مع القنوات التنظيمية الرسمية قبل نشر أيّ معلومة حول أنشطة قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

سونا