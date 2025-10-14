كريم الشناوي يدير ماستر كلاس منة شلبي في مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن ندورة حوارية خاصة للفنانة منة شلبي، ستُقام ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان التي من المقرر لها أن تُقام بدايةً من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي.

ندوة خاصة لمنة شلبي في مهرجان الجونة

ومن المقرر أن يدير الندوة الحوارية للفنانة منة شلبي، في، المخرج كريم الشناوي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، لتتحدث خلالهاعن مشوارها الفني منذ بدايته. وقد تم الترويج لهذه الندوة عبر الحساب الرسمي للمهرجان على إنستغرام.

يُشار إلى أنه وقع الاختيار على منة شلبي هذا العام للتكريم بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديراً لمسيرتها الفنية التي تجاوزت 20 عاماً، ورسخت حضورها كواحدة من أهم نجمات السينما المصرية والعربية.

أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائية الدورة الـ 8

وتتضمن الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتنوع بين أفلام روائية طويلة، وأفلام وثائقية، وأفلام قصيرة. كما ستشهد منصة سيني جونة توسعًا كبيرًا هذا العام، حيث يستضيف ملتقى سيني جونة أكثر من 35 فعالية تتنوع بين ورش عمل، ولقاءات حوارية، وموائد مستديرة مع نجوم مصريين وعالميين.

ويشهد برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة توسعًا غير مسبوق هذا العام مع تلقي أكثر من 1000 طلب مشاركة، وإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "كلاكيت تاني مرة" لدعم خريجي الدورات السابقة بدعم الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للأثر. كما تم الإعلان عن شراكة ممتدة مع جامعة إسلسكا لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى منح الطلاب فرصًا للتعلّم والتواصل والانخراط في المشهد السينمائي.

وأعلن المهرجان أن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، تلقى أكبر عدد من الطلبات هذا العام، إذ تجاوزت 290 مشروعًا في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وتم اختيار 20 مشروعًا للمشاركة في فعاليات سيني جونة، التي ستُقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2025.

أما عن سوق سيني جونة، فيشهد هذا العام أوسع مشاركة منذ انطلاقه، بانضمام أكثر من عارض من السعودية، والإمارات، والعراق، والهند، والصين، ودول أخرى، تتنوع بين هيئات الأفلام الإقليمية والدولية، وشركات الإنتاج، وأطراف الصناعة المختلفة، وذلك بهدف تعزيز البيئة المهنية للسوق من خلال بناء روابط فعّالة، وتهيئة الظروف لعقد شراكات طويلة الأمد وتعاون مستدام.

ويقدّم سوق سيني جونة هذا العام برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والأركان المتخصصة، من بينها: استضافة دولة محورية بهدف تسليط الضوء على صناعة السينما في تلك الدولة المختارة من خلال عروض مخصصة، وجلسات تعريفية، وأنشطة للوفود المشاركة. كما يتضمن ركن التصوير السينمائي، وهو مبادرة جديدة تركز على فنون السرد البصري، حيث تعرض كبرى الشركات العالمية المتخصصة في معدات التصوير – مثل الكاميرات والعدسات – أحدث تقنياتها عبر منصات خاصة وعروض حيّة.

عن مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

