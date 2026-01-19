شكرا لقرائتكم خبر المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع "علاقات" كشريك العلاقات العامة والاتصال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن الاتفاقية تولي شركة علاقات إدارة وتنفيذ أعمال العلاقات العامة والاتصال الإستراتيجي للمنتدى، شاملة تنسيق التغطيات الإعلامية، وبناء السردية الاتصالية، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يواكب مكانة المنتدى كمنصة وطنية رائدة في صناعة الإعلام.
ويُعد المنتدى السعودي للإعلام منصة إعلامية رائدة تستقطب سنويًا صناع الإعلام وصناع القرار، ويهدف إلى استكشاف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي، ويستضيف المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات في المجال الإعلامي؛ لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع، وسبل مواكبته لعالم سريع التحول - وذلك تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".
وتُعقد النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، متضمنة أكثر من (100) جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على (300) متحدث، مما يجعل المنتدى حدثًا محوريًا ضمن عام التحوّل الإعلامي.
