أمير بروناي عبد المتين وزوجته الأميرة أنيشا ينتظران طفلهما الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - عائلة بروناي الملكية تستعد لاستقبال طفل ملكي جديد، بعدما أعلن الأمير عبد المتين انتظاره وزوجته الأميرة أنيشا طفلهما الأول، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

كيف أعلن الأمير عبد المتين خبر حمل زوجته أنيشا؟

من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شارك الأمير عبد المتين- ابن السلطان حسن بلقية- صورة بالأبيض والأسود تجمعه بزوجته الأميرة أنيشا، وهما يرتديان ملابس بيضاء، متمثلة في فستان أبيض فضفاض ترتديه الأميرة أنيشا أبرز ملامح حملها. وبينما تضع يدها اليمنى على نتوء حملها، تُمسك بيدها اليسرى يد زوجها الأمير عبد المتين الذي ظهر مرتدياً قميص وبنطلون كلاسيكي باللون الأبيض.

وعلق الأمير عبد المتين على الصورة وكتب: "وبعد ذلك كان هناك 3"، في إشارة منه لحمل زوجته، لتنهال عليه بعد ثواني من مشاركته الصورة العديد من الإعجابات والتعليقات التي تهنئ وتبارك الخبر السعيد.

زفاف الأمير عبد المتين والأميرة أنيشا

من هو الأمير عبد المتين؟

كان حفل زفاف ولي عهد برونايهو أول حفل زفاف ملكي لعام 2024، وقد بدأت مراسمه من يوم 7 يناير 2024 واستمرت الاحتفالات لمدة 10 أيام. وقد تم عقد القران يوم الخميس 11 يناير 2024 في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين، بينما تم تكريم العروسان الملكيان في حفل عشاء ملكي في 14 يناير بقائمة ضيوف عالمية.قد ترغبين في معرفة الزفاف الملكي للأمير عبد المتين من بروناي.. تفاصيل للأناقة والتقاليد

الأمير عبد المتين هو الابن الرابع والطفل العاشر للسلطان حسن البلقية ويرافق والده في الفعاليات الملكية الرسمية. حضر السلطان وابنه جنازة الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022 وعادا إلى لندن حيث حضرا حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في مايو 2023. في الشهر التالي، سافرا إلى الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة، حيث شارك أمير وأميرة ويلز في هذا الحدث الملكي.

قصة الحب بين الأمير عبد المتين وأنيشا

وفقاً للتقارير، فإن الأمير عبد المتين والأميرة أنيشا جمعتهما قصة حب منذ عدة سنوات، وأعلن السلطان خطبتهما في أكتوبر 2023. الأميرة أنيشا هي حفيدة مستشار السلطان، الدكتور عيسى، والأمير عبد المتين هو طيار هليكوبتر ورائد في سلاح الجو الملكي ببروناي.

