مسلسلات رمضان 2026: جمال سنان يعلن انضمام جيسي عبده لبطولة لوبي الغرام 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:03 مساءً - انضمت الفنانة جيسي عبده لفريق مسلسل لوبي الغرام الذي سيعرض في رمضان المقبل 2026 وستشارك جيسي عبده الفنانين معتصم النهار وباميلا الكيك بطولة العمل الذي يندرج ضمن فئة الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.

جيسي عبده وجمال سنان يوقعان على عقد مسلسل "لوبي الغرام"

شارك المنتج جمال سنان صاحب شركة الإنتاج "إيغل فيلمز" انضمام الفنانة جيسي عبده إلى مسلسل "لوبي الغرام" من خلال نشره عبر حسابه على إنستغرام فيديو قصير جمعه بالفنانة جيسي عبده وهما يوقّعان في أحد الأمكنة العامة، على عقد المسلسل الذي هو من كتابة وسيناريو وحوار منة فوزي وجيمي بو عيد وإخراج جو بو عيد. وبعد توقيع العقد، تبادل جمال سنان وجيسي عبده التي أطلت بملابس رياضية باللونين الأسود والأبيض، التهاني والمصافحة رافعين إصبعهما بالإشارة للرقم واحد. وعلق المنتج جمال سنان على الفيديو: "لوبي الغرام.. رمضان ٢٠٢٦ انضمام النجمة الصديقة جيسي عبدو لبطولة العمل الرمضاني الجديد.. مسلسل كوميدي اجتماعي تشاهدونه في رمضان والله ولي التوفيق ".

فور نشر المنتج جمال سنان الفيديو عبر حسابه على إنستغرام ومشاركته مع الفنانة جيسي عبده عبر حسابها على إنستغرام، انهالت التعليقات المباركة لهما بالعمل الجديد الذي سيبصر النور في رمضان المقبل من متابعيهما والفنانين حيث هنأتها الفنانة رولا بقسماتي التي تمنت لهما حظًا موفقًا بعملهما بالاضافة لتهنئة من الفنان أيمن عبد السلام والممثلة جينفير عازار وغيرهم.

باميلا الكيك ومعتصم النهار ثنائي جديد في "لوبي الغرام"



وبذلك، تكون جيسي عبده انضمت إلى الفنانين معتصم النهار وباميلا الكيك لبطولة "لوبي الغرام". وكان المنتج جمال سنان صاحب شركة "إيغل فيلمز" أعلن عن اسم المسلسل الرمضاني "لوبي الغرام" بالاضافة لإعلانه عن قيام الفنانين معتصم النهار وباميلا الكيك ببطولته، من خلال منشورين منفصلين شاركهما عبر حسابه على إنستغرام وحسابي كل من معتصم وباميلا على إنستغرام.

فنشر جمال سنان صورًا من مكتبه جمعته بالفنان معتصم النهار وهما يوقّعان على عقد العمل. وعلق جمال سنان على الصور " لوبي الغرام.. رمضان ٢٠٢٦ انتظرونا بعمل اجتماعي كوميدي مع النجم الصديق معتصم النهار نص رايتبلز Writablesكتابة وسيناريو وحوار: منة فوزي وجيمي بو عيد إخراج: جو بو عيد وإنتاج ‪‪".eaglefilmsprod‬‬ بدوره نشر معتصم النهار صورته مع المنتج جمال سنان من التوقيع على عقد المسلسل عبر ستوري حسابه على إنستغرام وعلق عليها "قنبلة الموسم بين معتصم النهار وجمال سنان. حضروا حالكن.. القنبلة جاية برمضان"، دلالة إلى ثقته بنجاح العمل من الآن.

كذلك شارك جمال سنان صورًا أخرى عبر حسابه على إنستغرام من توقيع العقد على المسلسل مع الفنانة باميلا الكيك وشاركها معها عبر حسابها على إنستغرام. وبالاضافة لصورة جمعتهما مع مخرج العمل جو بو عيد. وعلق على الصور " لوبي الغرام.. رمضان ٢٠٢٦ انتظرونا مع النجمة الصديقة باميلا الكيك من جديد.. قريباً في عمل اجتماعي كوميدي نص رايتبلز Writables كتابة وسيناريو وحوار: منة فوزي وجيمي بو عيد إخراج: جو بو عيد".

جيسي عبده وشخصية تمارا في مسلسل بالدم



وكانت جيسي عبده قد شاركت في رمضان الفائت بمسلسل "بالدم" بدور امرأة تدعى تمارا تعاني من مشاكل نفسية متراكمة تظهر متشائمة ولا تؤمن بالصداقات ولا الحب بسبب الصدمات التي عانتها في حياتها من فشل عاطفي. "مسلسل "بالدم"، من تأليف ندين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، وسام فارس، كارول عبود، جوليا قصار، رفيق علي أحمد، غبريال يمين، سعيد سرحان، رولا بقسماتي، سينتيا كرم، مارلين نعمان، نوال كامل، إلسي فرنيني، جناح فاخوري، سمارا نهرا، فيصل أسطواني، جينا أبو زيد، تالين بو رجيلي، علي الزين، رنده حشمي، مصطفى السقا وغيرهم. وقد أدت مقدمة العمل الغنائية مارلين نعمان، وهي من تأليف وتلحين نبيل خوري.



