كيانو ريفز يرد بقوة على شائعات زواجه من ألكسندرا غرانت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - تصدرت حياة كيانو ريفز Keanu Reeves العاطفية عناوين الصحف مؤخراً بعد تقارير زعمت زواجه سراً من صديقته ألكسندرا غرانت Alexandra Grant خلال الشهور الماضية، ورغم نفيهما هذه الادعاءات، أدلى كيانو بتعليق حول تكهنات الزواج خلال العرض الأول لفيلمه الجديد "Good Fortune" في نيويورك، أمس، معترفاً بأنها ليست المرة الأولى التي يسمع فيها شائعات عن زواجهما.

كيانو ريفز ينفي شائعات الزواج

قال كيانو ريفر، الممثل العالمي البالغ من العمر 61 عاماً، مازحاً عندما سُئل عن شائعات الزواج: "لم تكن هذه هي المرة الأولى، لقد زوجونا من قبل"، ونفى بطريقته هذه الشائعة بعدما تصوّر وهو يعانق ألكسندرا على السجادة الحمراء ويمسك بيدها.

كما أشاد بمنشورها على "إنستغرام" الذي نفت فيه تكهنات الزواج، وكانت قد شاركت الفنانة التشكيلية ألكسندرا صوراً رومانسية لها ولكيانو، وشكرت المعجبين على رسائل التهنئة، مؤكدةً في الوقت نفسه أنهما لم يعقدا قرانهما، وكتبت: "هذه صور عادية، ليست صورة خطوبة أو إعلان زواج بتقنية الذكاء الاصطناعي"، وتابعت: "نحن الآن في رودن كريتر، وقد انتهى كيانو وغادر لتوه من مقابلة جيمس توريل مع برنامج Visionaries".

وأضافت ألكسندرا: "أشاركها هنا لأشكر الجميع على تهنئتهم بزواجنا، لكننا لم نتزوج، الأخبار السارة مطلوبة بشدة هذه الأيام، لكنها لا تزال أخباراً كاذبة، لذا كونوا حذرين".

ويذكر أن كيانو وألكسندرا يعرفان بعضهما البعض منذ 2019، وتعاونا في تأليف كتابين فنيين، صدر الكتاب الأول "قصيدة للسعادة" عام 2011، وصدر كتاب التصوير "ظلال" عام 2016.

Good Fortune أحدث أفلام كيانو ريفز

ويعد فيلم Good Fortune هو أحدث أفلام النجم كيانو ريفز، ويُشارك في بطولته كل من: سيث روجن، كيكي بالمر، ساندرا أوه، عزيز أنصاري، وتدور أحداث الفيلم حول كائن حسن النية، إلا أنه غير كفء، يُدعى "غابرييل"، والذي يتدخل في حياة عامل مؤقت ومستثمر ثري.

وكان قد سبق وتحدث الفنان كيانو ريفز عن تعرضه لإصابة في موقع تصوير الفيلم، قائلاً لمقدم برنامج "ذا ليت شو" إن ركبته تشققت كقطعة بطاطس خلال تصوير الفيلم، ووصف إصابته قائلاً إنه كان يستمتع بالتصوير، وعقب انتهاء المشهد شعر بالبرد، وكانت لديّه ملابس سباحة ومنشفة، يضعها على رأسه.

وأضاف، خلال حديثه، أنه كان يُمارس رياضة المشي في هذه الغرفة المفروشة بسجاد واقٍ، ثم فجأةً علقت قدمه أثناء المشي ثم سقط، إلا أن ركبته لم تلحق به، وسقط عقب ذلك، وركبته أصيبت كما لو أنك ضربتها بشوكة!

يُذكر أن النجم كيانو ريفز واحد من أشهر الممثلين في هوليوود، ويعد مشواره الفني مليئاً بالأدوار المميزة التي حقق من خلالها مكانته في قلوب محبيه، حيث قدم خلال مسيرته نحو 68 فيلماً على مدار الـ30 عاماً، كما قد اشتهر بحبه للتنوع في أفلامه ما بين الأكشن والرومانسية، كما دخل العالمية من أوسع أبوابها؛ بعد مشاركته في أفلام الخيال العلمي.



