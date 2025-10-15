اخبار العالم

اليمن: المستقبل يبدأ بإسقاط الانقلاب الحوثي

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية.
وقال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عشية الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر: «لقد آن الأوان لإغلاق أبواب الشقاق، وأن نفتح صفحة العمل المشترك من أجل المستقبل، المستقبل الذي يبدأ بإسقاط الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لخيارات الشعب، وتطلعاته المشروعة في الحرية والسلام، والتنمية».

