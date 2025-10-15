سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 15-10-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 151.50، في إطار تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليرتكز بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كآخر فرصة له لاكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على استعادة تعافيه.

